Margarida Serra, jornalista da TSF, passou dez dias na Coreia do Norte no ano passado. No livro que escreveu e que é posto à venda nesta quarta-feira faz o relato dessa experiência

Recentemente morreu Otto Warmbier, o turista norte-americano que foi preso na Coreia do Norte tendo depois sido libertado em estado de coma. Até que ponto é perigoso visitar a Coreia do Norte?

Se as regras forem cumpridas, não é. Ele esteve no mesmo hotel que eu e talvez tenha ido ao célebre quinto andar, que não existe - os elevadores passam do quarto para o sexto.

Faz ideia do que existe no quinto?

Não. Nem me passou pela cabeça experimentar lá ir.

Escreve no livro que há muito tempo que tinha um fascínio pela Coreia do Norte. Porquê?

Começou talvez com aqueles desfiles militares. E depois fui lendo cada vez mais livros de dissidentes e de jornalistas que estiveram lá. Queria tentar perceber se conseguia ver alguma coisa para lá daquilo que nos mostram.

Acha que conseguiu?

A viagem deixou-me mais dúvidas do que certezas. Todos os dias me interrogava se aquilo que estava a ver eram modelos únicos ou não. Não temos qualquer liberdade. Saía do quarto e o guia estava sentado ao pé dos elevadores.

Escreve que teve um vislumbre de um bairro de lata.

Sim, dentro do carro. Não tive noção se eles se esqueceram que iam passar por ali. Consegui ver umas casas que pareciam feitas de barro, o chão enlameado, os miúdos descalços - o que não é normal nas ruas de Pyongyang. Aí as pessoas andam bem vestidas. Levava a ideia de que Pyongyang era uma cidade sem ninguém e muito soturna. Mas não. Os prédios são alegres, há muitos espaços verdes e muita gente na rua. Esse bairro de lata foi o único momento em que percebi que não havia filtro.

O guia esteve sempre consigo. Que tipo de pessoa lhe pareceu que era?

Eles são muito afáveis e muito hospitaleiros. Ele era muito prestável e nunca se recusou a responder a perguntas.

Suponho que tenha feito autocensura nas questões que colocou...

Claro. Não podemos questionar... Poder, podemos, mas podemos lá ficar.

Mas pareceu-lhe que ele era alguém...

Era alguém que já cá esteve, no Ocidente, e estava a cumprir um papel.

Impediram-na de tirar uma fotografia.

Foi uma coisa perfeitamente estúpida. Era uma fotografia de um homem a asfaltar o chão.

Falou da hospitalidade e da amabilidade das pessoas. Poderá ser falsa?

Não. Acho que falsas são muitas das declarações que fazem em relação aos líderes. Fiquei com a noção de que são obrigados a dizer o que dizem. Mas a simpatia acho que é genuína.

Escreve que a visita que fez a um lar de idosos marcou-a muito. Porquê?

Porque senti que aquelas mulheres eram as mais genuínas. Estavam realmente felizes por estarem naquele lar, que tem umas condições fantásticas. Quando cheguei estavam a dançar e puxaram-me para o meio delas.

Houve uma que lhe pediu que dissesse ao mundo que elas são felizes.

Sim, mas senti que naquele lar elas eram realmente felizes. Não era fachada. Em Portugal, qualquer idoso que estivesse num lar com aquelas condições ficaria contente. Quando elogiavam Kim Il-sung faziam-no com sentimento. Eram pessoas que viveram a época dele, que para eles foi uma época boa.

A determinada altura escreve: "Às vezes esqueço-me que estou na mais repressiva ditadura da atualidade. Eles fazem parecer tudo tão bom e ideal. É a tal máquina de propaganda a funcionar." Sente que a propaganda poderá ter tido algum efeito sobre si?

Não. Pelo contrário. O facto de não me deixarem ver nada, de me controlarem os passos todos, o facto de eu ter que fazer vénias perante todas as imagens do Kim Il-sung e do Kim Jong-il... Não vim com boa imagem do país.

É impossível acreditarmos na propaganda do regime. Mas, tendo em conta que é um regime tão fechado, é possível acreditar naquilo que se diz sobre a Coreia do Norte?

Quando muita gente diz a mesma coisa ou apresenta provas da mesma coisa é difícil não acreditar. Há muitos testemunhos.

Voltando a citar uma passagem do seu livro: "Vi num orfanato um menino de 5 anos que escrevia uma carta a Kim Jong Un pedindo-lhe que o visitasse porque era ele o pai que nunca tinha tido. É isso que Kim Jong Un é para a população, um pai." Quando crescem continuam a pensar desta forma?

Na escola eles não têm as disciplinas como nós temos. Têm a História dos líderes, tudo à volta dos líderes. Até os desenhos animados. Têm uma lavagem cerebral tão grande que hão de acreditar em tudo até certa altura. Depois alguns começarão a questionar a realidade e outros não.

Nas imagens que nos chegam da Coreia do Norte por vezes dá a sensação de que as pessoas são muito infantis.

E são. As reações deles no circo e num espetáculo de golfinhos a que assisti eram de crianças. Não eram adultos a divertirem-se. Eram miúdos. Nunca foram habituados a pensar por eles. Tudo é definido pelo regime, desde os eletrodomésticos que podem ter em casa, até ao espelho à porta dos aposentos femininos numa fábrica que visitei.

Sentiu que eles vivem com medo de errar, de cometer uma heresia qualquer para com o regime?

Não sei se o facto de serem tão infantis não será também uma forma de se protegerem. Sendo infantis não são obrigados a tomar decisões, nem a comprometer-se. Não posso dizer que senti medo, mas fiquei na dúvida sobre se essa infantilização não seria uma forma de proteção.

Visitou o local onde está o corpo de Kim Il-sung embalsamado. Como é a reação dos visitantes?

Ainda choram. É impressionante. Olham para o Kim Il-sung como um pai. Esse choro pareceu-me genuíno.

Pensou-se que com Kim Jong-un - depois da morte de Kim Jong-il - o país pudesse abrir-se mais, mas a situação tem vindo a piorar. O atual líder é pior do que o pai e do que o avô?

É pelo menos mais sanguinário. E custa-nos mais a acreditar que uma pessoa educada na Suíça possa seguir cegamente... Pelo menos a mim custa-me mais a acreditar. É um tipo que viveu fora, noutro regimes, mas o poder cega.

Acha possível a reunificação das duas coreias?

Acho difícil porque a Coreia do Sul nunca vai aceitar aquele regime.

Uma federação com dois regimes?

Não é possível. Só caindo o regime do Norte. E vai cair, mais cedo ou mais tarde. As novas tecnologias vão abrir ali uma brecha.