No acidente de 13 de fevereiro

Há menos de um mês morreram quatro pessoas nesta pista de Tignes, na região da Saboia

Uma nova avalancha abateu-se esta manhã sobre a pista de esqui de Tignes, na região da Saboia, França, depois de a 13 de fevereiro quatro pessoas terem morrido naquele local num acidente similar. Segundo os primeiros relatos, havia dezenas de pessoas desaparecidas, mas já há informações de que não se registaram vítimas.

O alerta foi dado às 10:06 locais (menos uma hora em Lisboa) e a pista foi imediatamente encerrada.

De acordo com a polícia municipal e a direção da estação de esqui "muitas pessoas" poderiam estar soterradas na neve, avançou a imprensa francesa. No entanto, a proteção civil confirmou que não se registaram vítimas mortais e que as buscas foram encerradas.

O risco de avalancha para hoje era elevado (alerta 4 numa escala de 5) e havia várias pistas de esqui encerradas, o que terá levado mais esquiadores para a pista Carline, onde se deu a avalancha.

A 13 de fevereiro, uma outra avalancha provocou a morte de quatro pessoas.

(Atualizada às 11:15 com informação sobre inexistência de vítimas)