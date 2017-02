Vincent Viola é dono da equipa de hóquei no gelo Panteras da Florida e da Virtu Financial, uma das maiores empresas da área do comércio online

Pub

Vincent Viola terá alegado incompatibilidades entre os negócios que dirige e o cargo que iria assumir

O nomeado do Presidente Donald Trump para secretário do Exército dos Estados Unidos, o empresário Vincent Viola, retirou o seu nome de consideração para o lugar.

O secretário da Defesa Jim Mattis disse-se desapontado mas afirmou compreender e respeitar a decisão de Viola, de acordo com um comunicado do Pentágono. Mattis vai recomendar outro candidato, em breve, a Trump, indica o documento.

O jornal Military Times noticiou que Viola disse, em comunicado, que tinha ficado "profundamente honrado" com a nomeação, mas alegou incapacidade para navegar com sucesso pelo processo de confirmação e regras do Departamento da Defesa devido aos negócios da sua família.

Filho de imigrantes italianos, Viola, de 60 anos, é dono atualmente, entre outras coisas, da equipa de hóquei no gelo Panteras da Florida e da Virtu Financial, uma das maiores empresas da área do comércio 'online'. Foi também presidente da Bolsa Mercantil de Nova Iorque.

Casado e com três filhos, Vincent Viola tem um forte vínculo com o mundo militar, uma vez que frequentou e graduou-se na prestigiada academia militar de West Point.

Após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, fundou o Centro de Luta contra o Terrorismo em West Point e a companhia tecnológica Rowan Technology Solutions, para apoiar a educação de cadetes nas vertentes de história militar, ciência militar e liderança.