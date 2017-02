Pub

Empresas do futuro responsável pela pasta de trabalho fizeram anúncios com mulheres semi nuas a comerem hambúrgueres

O homem escolhido por Donald Trump para liderar a pasta do Trabalho está a ser criticado pelo público devido aos anúncios publicitários considerados sexistas que as suas empresas têm feito. Andrew Puzder é o CEO dos restaurantes de fast food Carls Jr. e Harders, que nos últimos anos têm apresentado publicidades de teor sexual em que aparecem mulheres semi nuas a comer hambúrgueres.

São várias as publicidades que têm sido criticadas pelo público mas o dono das empresas defende o trabalho da equipa de marketing.

"Não acredito que haja algo de errado com uma mulher bonita de biquíni, a comer um hambúrguer e lavar um Bentley ou uma carrinha ou dentro de uma banheira", disse Puzder numa entrevista à CNNMoney em 2015. "Acredito que provavelmente não há nada mais americano", continuou, segundo a CNN.

Entre os anúncios mais criticados pelas imagens sexistas estão o que mostra uma mulher a comer uma salsicha de um modo sugestivo - não chegando nunca a morder a salsicha - enquanto dá palmadas no próprio rabo.

"Não tenho nenhum problema com os nossos anúncios", continuou Puzder na mesma entrevista. "Se tivesse não os iria divulgar. A minha mulher vê os anúncios antes de os lançarmos, geralmente".

O anúncio da mulher que come um hambúrguer no banco de trás de um carro enquanto se contorce de prazer também atraiu muitos comentários negativos.

A publicidade que mostra três mulheres de roupa interior a fritar bacon e a comer um hambúrguer também foi muito criticada.

E também a publicidade que mostra uma mulher a ir a um mercado semi nua.

Nos anúncios publicitários do restaurante Carls Jr. aparecem ainda celebridades como Paris Hilton, que está a lavar um carro e a comer um hambúrguer, Kim Kardashian, que aparece nua numa banheira enquanto come uma salada, e Heidi Klum que está a dar um hambúrguer a um jovem.

O CEO e futuro responsável pelo ministério do trabalho norte-americano esclareceu que o foco das publicidades não é o sexo. "Somos muito cuidadosos nos anúncios. Não há nudez", disse Puzder, e "geralmente não há nem homens nem mulheres nos anúncios, por isso não há atos de sexos".

"O objetivo dos anúncios é realçar tudo o que é americano", continuou Puzder. Por isso, eles mostram uma "modelo da Sports Illustrated jovem e bonita com um fato de banho com o padrão da bandeira americana, numa banheira, ou numa carrinha pintada com a bandeira americana conduzida por um peão de rodeios de touros num porta-aviões em frente à estátua da Liberdade onde há fogos de artifício" concluiu.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.