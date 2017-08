Robert Mueller na cerimónia de despedida de funções enquanto diretor do FBI, em 2013

Grupo designado pelo procurador especial tem poderes para decidir se há razão ou não para abrir um processo criminal.

O anúncio de que o procurador especial Robert Mueller, encarregado de investigar a possível intromissão russa na campanha presidencial de 2016, nomeou um Grande Júri para examinar a documentação entregue pela Casa Branca, ouvir testemunhas e, perante os factos apurados, decidir se base para acusação criminal, estava ontem a ser interpretado em Washington como indício de que a investigação poderia estender-se ao próprio grupo de empresas de Donald Trump e não abranger apenas pessoas com ligação ao presidente. Igualmente importante é o facto de a formação de um Grande Júri indicar que a investigação dirigida por Mueller não será de curta, como o próprio Trump sugeriu várias vezes, mas vai prolongar-se, certamente, pelo ano de 2018.

Atualmente, Mueller já designou um Grande Júri para analisar os factos e documentos relacionados com Michael Flynn com interesses russos.

O Grande Júri será constituído por um grupo de 23 cidadãos americanos que tem de analisar, numa base semanal, sobre documentos e provas e ouvir depoimentos de testemunhas, que estão sob juramento. Uma decisão sobre o curso de ação a seguir - isto é, se há ou não provas para abrir um processo criminal - tem de ser aprovada, pelo menos, por uma maioria simples de 12 jurados.

Tipicamente, um Grande Júri permanece em funções um ano a 18 meses, sendo ontem recordado que já se verificaram casos em que as investigações se prolongaram por dois anos ou mais. O que significaria que duraria metade ou mais do mandato de Trump. Os trabalhos não são públicos e os seus membros estão obrigados ao segredo de Justiça. Um outro aspeto relevante era também ontem sublinhado: é que nem sempre um Grande Júri declara ter encontrado suficientes indícios incriminatórios. Mas a sua existência e os resultados que pode produzir - além da sua provável duração - representam novo fator de atrito para o presidente.

Trump tem subido de tom nas críticas à investigação nas últimas semanas, classificando-a como caça às bruxas. Ainda na noite de quinta para sexta-feira, num comício realizado na Virgínia Ocidental, procurou ridicularizar o objetivo do trabalho de Mueller, perguntando a certo momento: "Estão aqui alguns russos hoje à noite?", perante os aplausos de apoiantes entusiasmados. Antes, Trump afirmara que "nós não ganhámos por causa da Rússia. Ganhámos por vossa causa".

Círculos próximos de Trump têm martelado a ideia de que alguns dos 16 juristas que integram a equipa de Mueller fizeram donativos, no passado, para candidatos democratas e para a campanha de Hillary Clinton

Mais circunspecto, um dos advogados de Trump, Ty Cobb, emitiu um comunicado a garantir que "a Casa Branca está a favor de tudo aquilo garanta um fim rápido e justo" do trabalho de Mueller e que o presidente prometeu a este "toda a sua colaboração". Um outro advogado de Trump, Jay Sekulow afirmou à Fox News, insistindo na disponibilidade e boa-fé do presidente, que este nunca pensou em demitir Mueller das suas atuais funções. Considerado um jurista altamente competente, o agora procurador especial foi diretor do FBI entre 2001 e 2013 e é republicano.

O anúncio da formação do Grande Júri sucedeu pouco antes do procurador-geral Jeff Sessions ter garantido que iria pôr fim "à cultura de fuga de informação" que reina em Washington. Sessions afirmou ter triplicado o número de investigações a casos desta natureza e de ter identificado já quatro dos seus autores - cuja identidade não foi revelada - foram acusados. E anunciou ainda que os órgãos de comunicação a revelarem "informação classificada" ficarão obrigados a revelar a identidade das suas fontes.