Entre as vítimas estão pelo menos dez crianças

Pelo menos 47 pessoas foram mortas e 22 ficaram feridas quando o veículo que os transportava no regresso de um casamento saiu da estrada, caindo num rio no centro-norte da ilha de Madagáscar, anunciaram as autoridades policiais locais.

"O motorista perdeu o controlo do veículo", disse à AFP o comandante Herilala Andrianatisaona, porta-voz da policia de Madagáscar.

O acidente envolveu um veículo que transportava 72 passageiros e ocorreu no distrito Anjozorobe, 90 quilómetros a nordeste da capital, Antananarivo.

Entre os mortos estão pelo menos dez crianças, e os recém-casados, segundo a mesma fonte.