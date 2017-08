Existem filas para fazer compras nas poucas lojas que estão abertas no Texas

Desde a manhã desta quarta-feira o procurador-geral do estado do Texas recebeu 684 queixas de consumidores, a maioria acerca dos preços exagerados

Os habitantes do estado do Texas, enquanto enfrentam as cheias causadas pelo furacão Harvey, têm também de enfrentar as empresas que aumentaram os preços de produtos de necessidades básicas.

Um posto de abastecimento vendeu combustível a 20 dólares (quase 17 euros) por galão (cerca de 3,8 litros), um hotel cobrou aos hóspedes duas vezes mais que o normal e uma empresa vendeu garrafas de água a 99 dólares (aproximadamente 83 euros) por pack.

"Sempre que tempestades catastróficas atingem o Texas testemunhamos a coragem dos primeiros a responder e a generosidade dos vizinhos que se juntam para ajudar os seus colegas do Texas", disse o procurador-geral Ken Paxton em comunicado."Infelizmente, na sequência dos danos da tempestade e das cheias vemos também mal-intencionados a tirar partido das vítimas e das circunstâncias", acrescentou.

Desde a manhã desta quarta-feira o procurador-geral do estado do Texas recebeu 684 queixas de consumidores, a maioria acerca dos preços exagerados de garrafas de água, combustíveis, alimentos e outros produtos. O motivo do aumento dos preços está ainda a ser investigado.

"Há coisas que não se pode fazer no Texas. Há penas significativas para quem forçar uma crise como esta", afirmou Ken Paxton.

A lei do estado do Texas proíbe qualquer negócio de praticar preços exorbitantes em produtos de necessidade básica durante épocas de catástrofe. Existem multas de 20 mil dólares por incidente para quem não cumprir esta lei estadual e se as vítimas tiverem 65 anos ou mais a multa pode chegar aos 250 mil dólares.

"Foi claramente um erro por parte dos funcionários em uma única loja. Sentimo-nos terríveis por isso porque como empresa estamos focados em ajudar e não em prejudicar as pessoas afetadas por este terrível evento. Lamentamos profundamente se demos a qualquer momento a impressão de que estávamos a tentar tirar proveito da situação", explicou em comunicado o porta-voz da loja Best Buy, Shane Kitzman, depois de serem partilhadas fotos no Twitter que mostravam os preços das garrafas de água.

Num hotel em Robstown um grupo reservou um quarto por 289,99 dólares por noite, o total foi 321,89 dólares com taxas incluídas, o que é três vezes mais que o preço normal de 119 dólares por noite. O hotel já se pronunciou e afirmou que os clientes em questão foram reembolsados.