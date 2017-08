Números da violência no Rio são comparáveis apenas com os da Síria - um país em guerra

Dos 97 agentes mortos neste ano, maioria estava de folga. Atraso no pagamento de salários dos funcionário será uma das causas. As vítimas em ações policiais quase duplicaram. Balas perdidas atingem uma pessoa a cada sete horas

Em fevereiro de 1996, o músico Michael Jackson e o realizador Spike Lee, ambos norte-americanos, desembarcaram no Rio de Janeiro para gravar no morro de Santa Marta o premiado videoclipe do tema They Don"t Care about Us. Por causa disso, após a sua morte foi erguida no local em 2010 uma estátua do cantor para celebrar a paz. Na segunda-feira passada, a escultura amanheceu com uma metralhadora nos braços colocada por membros da quadrilha de Mãozinha, o traficante que controla o morro. A imagem está a ser difundida pelas televisões e redes sociais como símbolo de um Rio cada vez mais violento. Ontem, foi divulgado mais um número assustador.

Em 2017 já morreram 97 polícias - um a cada dois dias. Em todo o ano passado foram 147, em 2015, 119 e em 2014, 112. A este ritmo, 2017 só não superará 1994, quando morreram 227 agentes. A crise no estado do Rio Janeiro, que vem deixando funcionários públicos, entre os quais os polícias, com salários em atraso é apontada como uma das causas.

Dos 97, apenas 20 estavam em serviço. Dos restantes, 21 eram polícias na reserva e 56 gozavam folga. "Porque o polícia é polícia 24 horas por dia, sete dias por semana, se vê um assalto, vai intervir", diz Cláudia Nascimento, que perdeu o marido a tentar impedir um roubo numa folga, no bairro do Realengo.

Outras viúvas contaram ao jornal Folha de S. Paulo que conseguiram convencer os maridos a não deixar as fardas à vista em bairros dominados pelo tráfico mas que eles acabaram, mesmo assim, executados. Sílvio Silva, o 94.º da lista de 97 mortos, deprimido pela morte consecutiva de colegas, dizia à família que sentia ser o próximo. E, quando no último dia 9 entrava no carro após celebrar o aniversário da mulher, foi morto mal os assaltantes se aperceberam de que se tratava de um polícia. Os números são ainda mais extraordinários se comparados com a da vizinha São Paulo, cidade com o dobro dos agentes (87 mil contra 45) mas onde morreram "só" 22 até agora.

Mas os polícias não são as únicas vítimas de uma cidade que vem sendo comparada na imprensa brasileira com a Síria - naquele país, em sangrenta guerra civil, até ao primeiro trimestre do ano tinham morrido 2188 pessoas em ataques e confrontos, não muito acima das 1867 vítimas de crimes violentos registados no Rio em igual período. Esse número, que já ia em 3457 no final do semestre e representava um aumento de 15% face a 2016, corresponde a mortes por homicídio, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte após ação policial.

O número de mortos nessas últimas condições, aliás, subiu 78% em relação a 2016. Um caso paradigmático ocorreu em março na Pavuna, na zona norte da cidade, quando um vídeo amador filmou dois supostos traficantes, caídos no chão sob o controlo dos agentes, a serem abatidos a tiro de metralhadora. Na mesma ação, foi registada ainda a morte de Maria Eduarda da Conceição, de 13 anos, que estudava numa escola ao lado. As autoridades atribuíram o óbito a uma bala perdida, a família da vítima culpou a polícia.

As vítimas de balas perdidas no Rio, de acordo com dados do jornal Extra, chegavam a 632 no final de junho, das quais 67 mortais, um número equivalente a uma pessoa atingida a cada sete horas. Em julho, portanto já não contabilizada naquela pesquisa, causou comoção a morte de Arthur, um bebé que levou um tiro ainda na barriga da mãe.

Em pânico, a sociedade civil mexe-se: o professor de Física Marcos Vinícius Batista e mais três amigos criaram a aplicação Onde Tem Tiroteio, já com 300 mil seguidores, na qual informam sobre áreas de risco, como se falassem de condições meteorológicas ou de trânsito. "A nossa missão", disse Batista, "é desviar as pessoas das balas perdidas".

