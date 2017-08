Pub

O dentista Manuel Bettencourt nasceu na Graciosa dos anos 1950, num cenário de pobreza e isolamento. Encontrou na Califórnia o palco ideal para viver o sonho americano

Cheguei demasiado atrasado para os padrões americanos à imponente casa de Manuel Bettencourt em Milpitas, numa colina sobre o vale de Santa Clara. Tinha andado preso no trânsito infernal entre São Francisco e o vale, mas fui telefonando para avisar, o que havia de dar um tema de conversa mais tarde. Manuel Bettencourt apareceu com passo ligeiro e sorriso fácil apesar dos quase 70 anos. Depois de uma breve passagem pela sala, descemos um piso, saímos para o jardim e ficámos à conversa debaixo de um alpendre perto da piscina. Começamos a história pelo princípio. "Tinha vinte e poucos anos quando vim para aqui. Os meus pais já cá estavam. Eu só vim um ano depois porque estava na Força Aérea em Portugal. Éramos nove irmãos na altura, e depois nasceram mais dois aqui em São José na Califórnia. Somos 11 irmãos ao todo. Sete rapazes e quatro raparigas." A motivação para a aventura de toda uma família foi básica. "O meu pai quis vir para aqui sobretudo para dar um futuro aos filhos. Na ilha Graciosa, nos Açores, não havia nada. Nem havia liceu. Tive de ir para outra ilha estudar, mas não pude continuar. O meu pai não podia, éramos pobres." Manuel Bettencourt passou uns meses no Faial, para tirar o segundo ano do liceu, mas havia de regressar à Graciosa para o mesmo trabalho que tinha desde os 12 anos, numa mercearia. Nunca largou o sonho de estudar, de tirar um curso. Só o havia de cumprir na América.

O olhar vai-se perdendo no infinito enquanto a memória recua à infância na Graciosa, nos anos 1950. "Éramos pobres. Tínhamos o que comer, mas passávamos necessidades de muita coisa. Pão nunca faltava, mas o resto... Vivíamos primitivamente. Não havia água "canada", não havia luz, e a alimentação era muito precária. Comíamos sopas. O jantar era um prato de sopa, se tínhamos fome comíamos outro e o pequeno-almoço era o que sobrava do jantar, que era sopa outra vez [risos]. Carne e peixe era só muito de vez em quando. Chicharros no verão, que era o mais barato, e no inverno matava-se um porco, mas, para uma família grande, ao fim de dois meses já não havia nada. Depois era à base das sopas. Carne era raro. Comer uma galinha era só em dias especiais. As galinhas andavam à solta pelos campos e às vezes, quando passava um carro e matava uma, lá tínhamos um rancho melhorado." Na mercearia ganhava cem escudos por mês, mas nunca parou de estudar. "Havia lá uma senhora professora que me dava umas explicações e que me ajudou a tirar o segundo ano do liceu. Havia a guerra do Ultramar, e naquela altura com o segundo ano do liceu podíamos tirar o curso de cabo miliciano. Tirei o curso, na Força Aérea, mas nunca cheguei a ir para a guerra."

Manuel Bettencourt aterrou na Califórnia em 1969, 11 anos depois de John F. Kennedy, então senador pelo estado de Massachusetts, ter feito passar no Congresso o Azorean Refugee Act, aprovado na sequência da erupção do vulcão dos Capelinhos. Ao todo, aquele pedaço de legislação permitiu a entrada nos Estados Unidos a cerca de 175 mil açorianos. A adaptação não foi fácil e, sem falar inglês, Manuel arranjou trabalho no hotel onde o pai fazia limpezas. "Comecei por lavar pratos durante seis meses e depois passei para o room service. Tínhamos uma secretária e um telefone. As pessoas ligavam e pediam coisas para levar ao quarto. Gostava muito daquele trabalho porque na altura já estava a estudar e quando não tinha nada para fazer, quando não tinha pedidos, aproveitava o tempo para estudar. Estive nesse hotel uns dez anos. Fiz de tudo. Também servi às mesas, tinha de ajudar a família." O tal sonho de estudar, de tirar um curso superior, nunca desapareceu. "Fiz o high school durante a noite. Completei em dois anos porque eles deram-me os créditos pelo tempo que tinha estudado em Portugal. Depois graduei-me em Educação Geral no São José City College e segui para a São José State University, onde me licenciei em Biologia."

A opção pela biologia não deu grandes resultados, mas acabou por apontar o caminho para a estomatologia. "Quando acabei o curso, a única saída era ir dar aulas, mas não havia vagas. E eu fui ter com o meu orientador, que me disse que, das duas uma, ou continuava a estudar - mestrado e doutoramento -, ou mudava para Medicina ou para dentista. Com a biologia já tinha meio caminho andado. E depois disse "mas, se fores para Medicina, vais ganhar o dobro do que ganhas como professor de Biologia". E eu disse "epá, nesse caso vou para Medicina!"." Mas a affirmative action - um conjunto de legislação e práticas administrativas que entrou em vigor nos anos 1950 e 1960, para discriminar positivamente algumas minorias - não o deixou seguir Medicina ou Estomatologia nos Estados Unidos. "Nessa altura entravam os latinos, os afro-americanos, mas os portugueses não eram considerados um grupo étnico e eu não consegui entrar. A alternativa foi ir para o México, para Guadalajara, estudar Estomatologia. O que acabou por se passar foi que entraram aqui mexicanos com notas mais baixas do que eu, e eu com notas mais altas tive de ir estudar para o país deles." Uma bolsa do governo norte-americano permitiu-lhe acesso ao crédito com juros baixos e seguiu viagem para sul, sempre com o objetivo de regressar à Califórnia e abrir um consultório em São José ou Santa Clara. "Eu gostei. Foi uma boa experiência, passar quatro anos em Guadalajara. Na altura, não achei piada porque sentia que estava a ser alvo de uma injustiça, mas acabou por ser uma boa experiência. O currículo lá era igual ao daqui e eu comprava os livros em inglês porque sabia que teria de fazer os exames para poder praticar aqui na Califórnia." Manuel Bettencourt saiu de uma zona ainda marcadamente rural da Califórnia para uma cidade mexicana com cerca de quatro milhões de habitantes. Teve aí o primeiro contacto com a pobreza extrema. "Foi uma experiência incrível. A cidade era muito bonita no centro, mas depois, na periferia, tive contacto com a miséria. Nunca tinha visto tamanha pobreza, nem em Portugal, nos Açores. Famílias muito grandes. Aquela gente vivia em condições sub-humanas."

Essa experiência em Guadalajara e as memórias da infância deixaram marcas. Quando regressa aos Estados Unidos, monta consultório, mas nunca recusa um paciente por falta de dinheiro. "Talvez seja de ter sido criado muito pobre. Sempre tive vontade de ajudar as pessoas. Quando terminei o curso e montei o consultório aqui em Santa Clara, se me aparecia uma pessoa que eu visse que não podia pagar, não lhe levava nada. Era grátis. Depois comecei a ir às escolas primárias e secundárias aqui da região, para ensinar as crianças a lavar os dentes e revisar os dentes. E ainda continuo a ir. Ainda no mês passado andámos sessenta e tal dentistas nas escolas e revisámos a boca a sete mil e tal crianças. Só na nossa associação, aqui do condado de Santa Clara, somos mil e setecentos dentistas. Mas são dois milhões e tal de pessoas só neste condado. A maioria destas crianças está cá há pouco tempo, é imigrante. São mexicanos e os pais não têm seguro nem dinheiro para cuidados dentários. Quem não pode pagar, nós fazemos grátis. E trabalho também numa clínica, em regime de voluntariado, a cuidar dos dentes a toxicodependentes." Este João Semana dos dentistas conta que nunca teve falta de clientela. "Trabalhava dez ou 12 horas por dia. Os meus pacientes eram quase todos portugueses. Eu tinha um consultório muito concorrido, só não trabalhava mais porque não podia." Tal como então, agora continua ativo no voluntariado. A vontade de ajudar quem mais precisa é a mesma e isso tem sido reconhecido pela comunidade. No ano passado, foi nomeado conselheiro do departamento de saúde do condado de Santa Clara, que apanha toda a zona de Silicon Valley. "Aceitei porque acho que posso ajudar. Só na cidade de São José há seis mil e tal sem-abrigo. É inconcebível, numa área tão rica como Silicon Valley, uma das áreas mais ricas da América, existirem tantas pessoas sem-abrigo. Na maioria dos casos, é culpa deles, por causa do álcool e das drogas. Outro problema é o sistema de justiça. Só aqui no condado temos quatro mil pessoas na prisão. E nós tentamos que estes presos tenham uma vida minimamente decente, que recebam tratamentos de saúde básicos. É esse o meu trabalho nesta nova função."

Com um final de manhã sem sombra de nuvens, algo de raro na área da baía de São Francisco naquela altura do ano - início de março -, a conversa regressa por momentos a 1969. Quando ali chegou, Manuel Bettencourt encontrou um novo mundo. "O nível de vida aqui era muito superior ao de Portugal. Lá era uma miséria. Tínhamos o fascismo e não havia trabalho, não havia nada. Era muito difícil. Estávamos atrasados pelo menos uns 50 anos. Só depois do 25 de Abril é que aquilo evoluiu em Portugal e sobretudo nos Açores. A única solução era trabalhar desde cedo, não havia bolsas de estudo. Nada. Aqui, quando fui para o México estudar, fui com uma bolsa do governo americano." Desafio-o a imaginar o que teria sido a sua vida se tivesse ficado na Graciosa. "Era como alguns amigos meus que ainda lá estão, a viver numa ilha isolada. Mas as pessoas habituam-se a tudo. Depois, com o segundo ano do liceu, o que é que estaria a fazer? Sei lá, talvez tivesse trabalhado na câmara municipal, qualquer coisa assim. O segundo ano do liceu hoje em dia não é nada..." Apesar dessa diferença em relação a Portugal, de por exemplo ter comprado um carro passado pouco tempo de ter chegado à Califórnia, a vida no vale nada tinha que ver com o atual cenário. À nossa frente, lá em baixo no vale, a cidade de Santa Clara e mais à esquerda uns quantos arranha-céus do centro de São José. Mais ao fundo - não as identificamos a esta distância, mas sabemos que estão lá -, as sedes de empresas tecnológicas como a Google, a Apple ou o Facebook. Já nada sobra da agricultura e da agropecuária de outras décadas. Manuel Bettencourt recorda o arranque dessa onda. "Quando aqui cheguei estava a começar a HP, com dois indivíduos numa garagem - mister Hewlett e mister Packard. Não havia mais nada. Nem Apple, nem Google ou Facebook, nem a Cisco... Naquela altura, o vale estava cheio do que chamam aqui leitarias. Havia muitas nesta área. Hoje em dia não há nenhuma. Desapareceu tudo. Lembro-me de ir aqui perto a uma quinta com pomares de pereiras, íamos lá buscar peras grátis, eu e o meu pai. Hoje é só eletrónica."

Manuel Bettencourt garante que, apesar dos muitos anos de América, sempre se sentiu português. Nunca "americanizou". Ainda assim, confessa que já tem pouca paciência para alguns hábitos de Portugal. Recorda, por exemplo, as dificuldades para reconstruir a casa dos pais, na Graciosa. "Dez anos para reconstruir uma casa [risos]. Claro que há coisas que me irritam. As coisas não são para se fazer, são para se ir fazendo. Aqui não resultava. Uma das coisas que vejo de muito diferente na nossa cultura é que, aqui, chegam sempre a horas e nós chegamos sempre tarde a tudo." E eu que tinha chegado com uma hora de atraso... Dentista reformado, com uma vida de trabalho e sucesso, Manuel conta que chegou onde chegou porque foi agarrando as oportunidades. Nem todos fazem o mesmo. "Neste país, quem quiser trabalhar tem sempre o que fazer. O problema é quem quer escolher. Se não se falar o inglês, temos de fazer o que os americanos não querem fazer. Para quem quiser escolher, a vida pode ser difícil." Mesmo na família tem exemplos curiosos. "Dos 11 irmãos, os quatro mais velhos, que vieram para aqui já crescidos, têm a vida organizada, temos as casas pagas, tudo pago. Os que cresceram cá, que vieram mais novos, não têm nada. O que têm gastam. Têm outra mentalidade. Vivem à americana. Os mais velhos poupam e os que vieram mais pequeninos ou que nasceram cá, tudo o que ganham desaparece. E isto não é só na minha família, é geral."

Manuel Bettencourt faz questão de vir quase todos os anos a Portugal. Umas semanas na Graciosa, sem televisão ou rádio, só a ler e a conversar com os amigos. "É lá que descanso", diz. E regressar de vez? Nem pensar, garante. "Daqui, é muito raro alguém regressar a Portugal. Na costa leste há muitos emigrantes portugueses que voltam a casa ao fim de uns anos, daqui quase ninguém regressa. É muito longe e ficamos todos muito presos aos filhos e aos netos. Sabemos que, se regressarmos para as ilhas, deixamos de os ver." Manuel tem duas filhas - 32 e 30 anos -, sempre insistiu que falassem português, mas lamenta que tenham chegado à idade adulta apenas a conseguir manter uma conversa básica e pouco mais. Aí, na relação das novas gerações com Portugal e com o português, há uma mudança recente que o deixa feliz. "Há uns anos os jovens até tinham alguma vergonha de dizer que eram portugueses, mas hoje não. Querem ir em busca das suas raízes. Das roots. Têm orgulho." É também uma questão da imagem do país que está a mudar, garante. "Creio que Portugal já começa a ser visto de outra forma aqui nos Estados Unidos. Esta última geração de emigrantes, de jovens que vêm de Portugal com formação nas novas tecnologias... São muito bons e são valorizados aqui. E a maioria fica por aqui, já não regressa a Portugal."

A conversa termina à volta de uma outra paixão de Manuel Bettencourt - a comunidade portuguesa, as suas tradições e instituições. Confessa que a mulher anda sempre a queixar-se de que ele se "mete em muita coisa". Já perdeu a conta aos cargos de direção que ocupou. Com quase 70 anos, é um retrato fiel de um dos principais problemas da comunidade mais tradicional - o envelhecimento e a desagregação de algumas instituições. "A comunidade emigrante está envelhecida, porque a emigração estagnou. Eu, enquanto puder, vou contribuindo. Os jovens não estão interessados. Eu tenho duas filhas já adultas. Elas vão às festas, mas a maioria dos jovens não quer saber. Não aparecem. Sou presidente da assembleia geral do Atlético, em São José, e há uns anos tentámos integrar vários jovens na direção. Não resultou. Muitos estavam a estudar e não tinham tempo. Outros estavam já a trabalhar, casados e com filhos, e também não tinham tempo. E cada vez que há uma festa é preciso pôr as mesas, depois limpar. Eles não têm paciência para isso. Resultado? Ficam lá os mais velhos. Ainda agora, estamos à procura de uma nova direção e está a ser difícil, muito difícil..."

Fui democrata, fui republicano e agora sou independente

É conservador, católico, votou em Donald J. Trump, mas garante que não se reconhece em qualquer dos lados - democratas ou republicanos. "Fui 20 anos democrata, 20 anos republicano e agora independente. Fui democrata, mas depois mudei sobretudo pela questão do aborto e pelos impostos. Com os republicanos pagamos menos impostos... Agora sou neutro." É uma zanga com a política em geral, pergunto. Manuel Bettencourt não hesita. "Sim, é uma zanga. Não estou de acordo com o que se tem passado em Washington. Nos últimos anos, o congresso teve maioria republicana, eles disseram que iam fazer isto e aquilo, que iam cortar aqui e ali e não fizeram nada. Nada. E muitos nem sequer apoiam o Trump... foi uma das razões que me fez mudar outra vez."

O comendador, há quase 50 anos nos Estados Unidos, não corresponde ao padrão dos descontentes com a globalização, não está nas faixas excluídas da sociedade, mas encaixa ainda assim no perfil de uma imensa maioria de desiludidos com a política americana, um caldo que levou Bernie Sanders a lutar até ao fim pela nomeação democrata contra Hillary Clinton e que entregou a Casa Branca a Donald J. Trump em novembro do ano passado. No caso de Manuel Bettencourt, o conservadorismo empurrou-lhe o voto para o lado do candidato republicano. A imigração ilegal é um tema sensível para este açoriano. "Há muita gente que está contra o Trump por causa daquele wall, daquela parede que ele quer construir na fronteira. Eu não sei se é necessário, mas... sou contra a imigração ilegal." Emigrante desde o final dos anos 1960, Manuel tem um argumento de peso para o muro e para o controlo das entradas ilegais numa América que já chama sua há muitos anos. "Na minha opinião é bom que isto aconteça. Eu sou emigrante, mas sou legal. O Trump tem alguma razão. Vou dar--lhe alguns exemplos. Conheço algumas pessoas, mesmo na minha família... e falo também muito com vietnamitas e filipinos. Todos eles têm família que gostaria de vir para aqui e a média de espera por um visto é de 12 anos. 12! E estes indivíduos que vêm ilegais, daí a uns meses ou um ano ou dois já lhes dão os papéis, têm uma amnistia, têm tudo o que querem... e os outros estão à espera 12 anos para chegar a sua vez. Porque é que não vêm estas pessoas primeiro? Há aqui muita injustiça!"

A conversa com Manuel Bettencourt correu nos primeiros dias de março, ainda Trump tinha pouco mais de dois meses de Casa Branca. Já era tempo e presidência suficiente para uma ponta de desilusão. "Há coisas nele com que eu não concordo. Sobretudo a forma como ele fala, às vezes." Aliás, como que a tranquilizar-me, adivinhando o meu espanto europeu perante as suas respostas, Manuel deixou uma previsão. "Ele fala muito, promete muitas coisas, mas nem tudo o que ele diz vai acontecer. Não vai poder deportar todos os ilegais, por exemplo. Quem é que ia trabalhar aqui nestes campos?" A conversa de política não acabou sem uma ressalva - desnecessária se olharmos para o percurso de vida de Manuel Bettencourt e se ouvirmos as histórias que outras figuras da comunidade portuguesa contam sobre ele. "Eu sou conservador, mas há coisas em que sou mais de esquerda, como nas questões sociais, na ajuda a quem mais precisa."

