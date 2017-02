Pub

Norte e centro do país têm sido afetados pela queda de neve nas últimas 48 horas

Pelo menos 28 pessoas morreram em diferentes partes do Afeganistão devido à forte queda de neve das últimas 48 horas, com os trabalhos de resgate a serem dificultados pelo fecho de muitas estradas, informou hoje o Governo afegão.

O porta-voz do Ministério de Desastres Naturais do Afeganistão, Omer Mohammadi, adiantou à agência de notícias espanhola Efe que as zonas mais afetadas pela queda de neve se localizam no norte e no centro do país, onde há registo de pelo menos 28 vítimas mortais nos últimos dois dias.

O responsável acrescentou que foram destruídas cerca de 30 casas, sem adiantar mais detalhes.

Já o chefe do departamento de desastres da Província de Badakhshan (nordeste do Afeganistão), Sayed Abdullah Hamayoun Dehqan, revelou em comunicado que 20 pessoas morreram nessa região devido às avalanches.

A queda de neve bloqueou a circulação nas estradas de 12 das 34 províncias do país, dificultando os trabalhos de resgate, assinalou a Autoridade de Gestão de Desastres do Afeganistão, citada pela cadeia de televisão Tolo.

No ano passado, naquela que foi uma das piores tempestades de neve dos últimos 30 anos no Afeganistão, morreram pelo menos 245 pessoas e 66 ficaram feridas.

O Afeganistão sofre com frequência desastres naturais que provocam numerosas perdas humanas, como os terramotos que tiraram a vida a 2.000 pessoas em maio de 2014 no noroeste do país.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.