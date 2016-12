Pub

Dzhugashvili era um defensor do legado do avô

Um dos netos do líder soviético Estaline foi encontrado morto em Moscovo. A causa da morte de Yevgeny Dzhugashvili, de 80 anos, não é conhecida, segundo a BBC.

Dzhugashvili, filho do filho mais velho de Estaline, era um defensor do legado do seu avô, tendo-se envolvido em várias polémicas por causa disso. Editou um livro de memórias intitulado "Meu avô - Estaline".

Dzhugashvili nasceu em 1936, tendo perdido o pai ainda na infância - Yakov Dzhugashvili foi capturado pelos nazis e acabou por morrer na II Guerra Mundial.

Fez carreira militar na Escola Militar Suvorov e chegou a Coronel da Força Aérea, uma carreira marcada pela participação na preparação e lançamento de naves espaciais do cosmódromo de Baikonur, incluindo a do primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.