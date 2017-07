Pub

Confrontos já provocaram cerca de cem feridos

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou esta quinta-feira que a polícia reforçasse a sua presença em Jerusalém, no seguimento de confrontos na zona da Esplanada das Mesquitas.

A ordem foi emitida enquanto a polícia está a avaliar se vai restringir as entradas no local para as orações islâmicas de sexta-feira.

Em comunicado, o gabinete do chefe do Governo adiantou que Netanyahu consultou os seus ministros da Defesa e Segurança Pública e ordenou o reforço do contingente policial na cidade.

Os confrontos hoje ocorridos entre palestinianos e forças israelitas provocaram cerca de 100 feridos, depois de milhares terem penetrado no complexo muralhado para rezarem, pela primeira vez em quase duas semanas.

As forças de segurança israelitas estão em alerta elevado para as orações de sexta-feira no local.

Grupos palestinianos têm apelado para que amanhã seja um dia de protestos massivos contra Israel.