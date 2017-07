Pub

Che Jusoh tem sido fortemente criticado por considerar " abuso psicológico e emocional" o facto de as mulheres negarem sexo aos seus maridos

Um deputado malaio afirmou durante um debate em que se discutia a alteração da lei sobre a violência doméstica, esta quarta-feira, que a recusa de sexo ao marido é uma forma de abuso. Che Mohamad Zulkifi Jusoh, membro da coligação governamental Barisan Nasional, está a ser fortemente criticado depois de se ter referido às várias formas de abuso emocional e psicológico que os homens sofrem por parte das atitudes das respetivas mulheres.

"Apesar de os homens serem fisicamente mais fortes do que as mulheres, existem casos em que as mulheres magoam ou abusam dos maridos de uma maneira extrema", disse, citado pela BBC News. "Normalmente, envolve as esposas amaldiçoarem os maridos: isso é abuso emocional. Elas insultarem os maridos e negarem as suas necessidades sexuais. Tudo isto são tipos de abuso psicológico e emocional", defendeu Che.

Na Malásia continua a ser legal os homens muçulmanos terem até quatro mulheres, desde que obtenham permissão de um tribunal de lei Islâmica (Sharia). O membro do parlamento também abordou o tema durante o seu discurso, referindo que negar a um homem muçulmano a chance de se casar com uma segunda mulher também equivale a "abuso".

Os políticos e os grupos ativistas esperavam que o novo projeto de lei oferecesse proteção às vitimas de violência doméstico, sendo que a posição defendida pelo político provocou indignação generalizada, incluindo da ativista dos direitos das mulheres Marina Mahathir, filha do ex-primeiro-ministro do país, Mahathir Mohamed.

Marina criticou o discurso de Che, em declarações à agencia noticiosa AFP: "Esta é uma nação antiga em que quem se casa com uma mulher, passa a ser dono do seu corpo. As coisas não funcionam dessa forma. As mulheres têm direito a dizer não ao sexo, é ridículo dizer que os homens sofrem abuso se a mulher recusar", disse. A ativista partilhou a noticia nas redes sociais, dizendo: "E nós ainda deixamos os homens governarem países?"

Pelas redes sociais a revolta contra o discurso de Che Jusoh irrompeu após a sessão parlamentar decorrida na quarta-feira, sendo que muitos utilizadores criticaram a "mentalidade primitiva" do deputado.