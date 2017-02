Pub

Ao todo, foram feitas nove operações de resgate

Navios italianos resgataram no sábado mais de 600 imigrantes que navegavam a bordo de várias embarcações no Mediterrâneo central e que pretendiam alcançar as costas europeias, informaram as autoridades italianas.

As nove operações de resgate foram coordenadas pelo centro de operações da Guarda costeira italiana em Roma.

Os imigrantes seguiam a bordo de sete embarcações pneumáticas e dois pequenos botes e foram resgatados por navios da guarda costeira e da Marinha e por um rebocador com bandeira italiana.

O resgate de hoje segue-se às operações de socorro de sexta-feira, que retiraram do mar 1.300 imigrantes.

Os imigrantes que foram salvos na sexta-feira encontravam-se a bordo de dez embarcações pneumáticas, dois barcos de madeira e de um navio pesqueiro.