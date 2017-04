Pub

Os 78 militares que seguiam a bordo já foram resgatados

Um navio militar russo chocou hoje, no Mar Negro, ao largo da Turquia, com uma embarcação que transportava gado. As 78 pessoas a bordo foram resgatadas com vida.

As primeiras informações davam conta de que haveria 15 militares desaparecidos, mas as autoridades turcas já garantiram ter conseguido salvar toda a gente.