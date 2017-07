Pub

Navio de patrulha iraniano aproximou-se demasiado do norte-americano e não respondeu aos pedidos de contacto via rádio e aos sinais luminosos

Um navio norte-americano que fazia a patrulha no Golfo Pérsico disparou hoje tiros de aviso para um navio iraniano que se aproximou demasiado, anunciou hoje um oficial da defesa norte-americana citado pela AP.

O incidente não registou vítimas humanas nem danos materiais e foi o mais recente tumulto entre as marinhas dos dois países, envolvendo desta vez o USS Thunderbolt, um navio de patrulha da classe Cyclone que está sedeado no Bahrein e que pertence à Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos.

De acordo com o relato do oficial da marinha contactado pela AP, o Thunderbolt estava a realizar exercícios juntamente com outros navios da coligação liderada pelos EUA, quando um navio de patrulha iraniano se aproximou e não respondeu aos pedidos de contacto via rádio e aos sinais luminosos entretanto enviados.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ao chegar a 150 jardas, cerca de 137 metros, os marinheiros norte-americanos dispararam tiros de aviso para a água, acrescentou o oficial citado pela AP.

O navio iraniano ficou então imóvel na água depois dos disparos e os navios abandonaram a área sem mais incidentes.

Os encontros entre as marinhas dos dois países são relativamente frequentes no Golfo Pérsico. Só no ano passado a marinha norte-americana registou 35 casos em que houve encontros descritos como "não seguros e ou não profissionais, o que compara com os 23 casos registados em 2015.

O pior dos incidentes do ano passado envolveu a captura de dez marinheiros norte-americanos pelas forças iranianas, com as imagens dos norte-americanos de joelhos e com as mãos na cabeça a serem aproveitadas pelos radicais para fins propagandísticos.

O Irão encara a simples presença dos EUA no Golfo Pérsico como uma provocação, e acusam os norte-americanos de comportamento não profissional, especialmente no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de um terço de todo o petróleo transportado por mar.