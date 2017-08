Pub

O vídeo do furacão foi captado a partir da Estação Espacial Internacional

Um vídeo da NASA mostra a progressão do furacão Harvey em direção à costa do Texas, nos EUA. As imagens foram captadas a partir da Estação Espacial Internacional.

As águas quentes do Golfo do México e o gradiente de pressão favorável promoveram a evolução da tempestade tropical para um furacão - as imagens de satélite da Estação Espacial Internacional captadas de 22 a 24 de agosto mostram a regeneração do furacão Harvey.

O furacão Harvey deverá atingir esta sexta-feira o estado do Texas e dezenas de milhares de pessoas já foram retiradas de casa. Será o primeiro furacão a atingir a costa do Texas desde o Furacão Ike, em 2008, e teme-se que seja mesmo o mais forte dos últimos 12 anos.