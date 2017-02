Pub

Membro dos Navy Seals escreveu livro de memórias da guerra no Iraque

Kevin Lacz é um francoatirador norte-americano que combateu com os Navy Seals no Iraque em 2006. O militar, que trabalha agora como assistente médico, escreveu um livro em que conta as memórias de guerra como membro das forças especiais da Marinha e diz não se arrepender de nenhuma morte que provocou.

"Eram terroristas. Não me arrependo de os ter morto. Nem na altura nem agora", disse Lacz numa entrevista ao El Mundo, em que se mostrou orgulhoso de fazer parte dos "2% dos soldados que não sentem remorsos na hora de matar".

Lacz combateu nas batalhas de Ramadi e Fallujah, no Iraque, e descreveu a experiência no livro The Last Punisher (O Último Castigador, numa tradução literal para português).

"Durante aquela experiência fui escrevendo um pequeno diário", contou Lacz. "Fazia-o para que se algum dia tivesse filhos explicar-lhes o que se passou". Em Espanha para promover a versão castelhana do livro, o militar disse que a ajuda a mulher foi preciosa para a criação da obra.

O francoatirador confessou que a "primeira versão do livro parecia escrita por um robô" e que foi preciso a mulher convencê-lo a escrever o que sentia a cada momento para tornar o livro mais humano. "A minha mulher tirou-me da minha zona de conforto. Não foi fácil para mim. Pus-me numa posição muito vulnerável, mas tive de fazê-lo para contar a história dos companheiros que perdi".

"Ali estão os dias mais tristes da minha vida. Cada coisa que me aconteceu está contada de um ponto de vista emocional", contou o militar. No livro, Lacz fala da morte de vários amigos, incluindo Chris Kyle, considerado uma lenda e o francoatirador mais letal da história dos Estados Unidos.

A vida de Chris Kyle inspirou o filme Sniper Americano, produzido por Clint Eastwood, e Kevin Lacz representou-se a si mesmo nos ecrãs. Para o militar, Kyle era um mestre que "dava confiança e liderava pelo exemplo".

A morte de Kyle e de outros colegas deixou um vazio na vida de Lacz, que lamenta por ter visto os amigos a "sacrificarem tudo no Iraque e a perderem tudo", principalmente pelo país se ter tornado ainda mais instável depois de tudo. "Sinto que deixámos de vigiar aquilo durante uma décima de segundo e isso criou as condições ideais para o nascimento do Estado Islâmico. Isso deixa-me zangado, apesar de achar que ainda não é tarde para encontrar uma solução", disse o militar.

Quanto às vidas que tirou no Iraque, Lacz diz que não lamenta a que voltaria a fazê-lo. Tem um ódio profundo pelos homens da Al-Qaeda que deram origem ao Estado Islâmico e diz que não eram pessoas normais. "Quero explicar neste livro até que ponto eram maus os homens que perseguíamos. Não eram pessoas que amavam a comunidade e cuidavam dos filhos. Eram pessoas terríveis. Matavam em massa para espalhar o medo pelas aldeias", explica Lacz. "O inimigo não tinha nenhuma qualidade com a que me pudesse identificar", continua.

Lacz diz que o momento em que os Seal mataram Bin Laden, em 2011, foi memorável. "Acabar com Bin Laden assinalou a nossa marca. Antes disso éramos desconhecidos. Os piores criminosos do mundo já sabem quem somos", concluiu.

