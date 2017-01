Pub

Presidente deixou algumas palavras ao sucessor Donald Trump e disse que os Estados Unidos "vão ficar bem"

O presidente norte-americano cessante, Barack Obama, declarou hoje que é "do interesse dos Estados Unidos e do mundo ter relações construtivas com a Rússia", na sua última conferência de imprensa na Casa Branca.

"Essa foi a minha perspetiva [da questão] durante a minha Presidência: naquilo em que os nossos interesses convergiam, trabalhámos juntos", prosseguiu o 44.º Presidente dos Estados Unidos.

A dois dias da posse do seu sucessor na Casa Branca, o magnata nova-iorquino do imobiliário Donald Trump, que pretende tornar novamente mais calorosas as relações glaciais entre a Casa Branca e o Kremlin, Barack Obama acrescentou que essa sua abordagem sofreu o embate de uma "escalada no discurso antiamericano" quando Vladimir Putin ocupou a Presidência russa, em 2012, o que levou a uma relação Washington-Moscovo "mais antagónica e difícil".

Os comentários do chefe de Estado cessante têm, em pano de fundo, a polémica nos Estados Unidos sobre a interferência, denunciada pelos serviços de informações norte-americanos, das autoridades russas nas eleições presidenciais ganhas por Donald Trump a 8 de novembro último.

O presidente Barack Obama, declarou-se também "profundamente preocupado" com o conflito israelo-palestiniano, na sua última conferência de imprensa na Casa Branca, alertando o seu sucessor, Donald Trump, para uma situação potencialmente "explosiva".

"Estou preocupado porque considero que o 'statu quo' é insustentável, que ele é perigoso para Israel, mau para os palestinianos, mau para a região e mau para a segurança dos Estados Unidos", sustentou Obama.

Referindo que o multimilionário eleito nas presidenciais do passado dia 8 de novembro prometeu instalar a embaixada dos Estados Unidos em Israel na cidade de Jerusalém, o que de imediato desencadeou grande polémica, Obama advertiu o seu sucessor, que toma posse daqui a dois dias, contra "movimentos unilaterais súbitos" num "contexto explosivo".

No final da conferência de imprensa, Obama voltou a deixar uma mensagem de esperança, palavra que adquiriu uma importância extrema durante os seus dois mandatos.

"Por trás de portas fechadas eu digo mais asneiras do que em público, e às vezes fico chateado e frustrado como todos os outros, mas no fundo, acredito que vamos ficar bem", disse Obama. "Só temos de lutar para isso, trabalhar para isso e não tomar nada como garantido", continuou.