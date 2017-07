Pub

Peça da Cartier desapareceu do Museu Britânico em agosto de 2011

Um anel de diamantes, que desapareceu do Museu Britânico, em Londres, no ano de 2011, só foi agora dado como desaparecido pela instituição.

Estima-se que a peça, da Cartier, tenha um valor superior a 840 mil euros. A demora no anúncio do desaparecimento do anel prende-se com o facto de as normas do museu estabelecerem que as perdas só são reportadas cinco anos depois, diz a BBC, citando um porta-voz da instituição.

A perda do anel, legada ao museu por um anónimo, foi revelada com a publicação das contas anuais do Museu Britânico.

"O desaparecimento do anel do seu local foi constantado pela equipa do Museu Britânico em agosto de 2011. Desde então, o museu reviu as suas normas de segurança e de gestão da coleção. Fez também um investimento significativo para melhorar a segurança", acrescentou o porta-voz.

O anel não estava em exposição quando desapareceu.