Serena Williams pediu igualdade salarial para mulheres negras, que têm de trabalhar mais sete meses para ganhar o que um homem branco recebe num ano

A tenista norte-americana Serena Williams apelou esta segunda-feira a uma maior igualdade salarial entre homens e mulheres negras. Num artigo publicado na Fortune, a tenista explicou que, nos Estados Unidos, uma mulher negra ganha em média 63% daquilo que um homem branco recebe - ou seja, por cada dólar que um homem branco ganha, uma mulher negra ganha 63 cêntimos. Além disso, as mulheres negras recebem menos 17% do que as mulheres brancas.

Em termos práticos, isto significa que uma mulher negra tem de trabalhar em média mais sete meses (19 meses, no total) do que um homem branco para receber o mesmo do que aquele recebe num ano (12 meses).

Não foi por acaso que o artigo foi publicado no 31 de julho de 2017. Esta data marca o dia em que uma mulher negra terá recebido, em média, o mesmo que um homem branco recebeu no ano de 2016 e foi apelidada de Black Women's Equal Pay Day (Dia de Igualdade Salarial para as Mulheres Negras)

No artigo, Serena Williams falou da sua experiência pessoal e de como superou os seus objetivos. "Os ciclos da pobreza, discriminação e sexismo são muito, muito mais difíceis de quebrar do que um recorde do torneio de Grand Slam", disse a tenista que bateu o recorde por ter vencido o Grand Slams 23 vezes.

"Disseram-me que eu não conseguiria realizar os meus sonhos porque sou uma mulher e mais ainda por causa da cor da minha pele", escreveu Serena Williams. "Fui tratada injustamente, fui desrespeitada pelos meus colegas masculinos e - nas ocasiões mais dolorosas - fui alvo de comentários racistas dentro e fora do court do ténis".

A tenista diz que esta injustiça já se prolonga há demasiado tempo e que as "mulheres negras foram condicionadas a acreditar que valem menos".

Segundo o Economic Policy Institute, a disparidade salarial de género tem vindo a diminuir nos Estados Unidos, mas a disparidade racial tem aumentado. Em 1979 havia uma maior igualdade salarial entre mulheres brancas e negras do que agora. Em 2016, uma mulher branca recebia 76% do salário de um homem branco e e uma mulher negra recebia 67% do salário de um homem branco.

O Economic Policy Institute revela também que a desigualdade salarial ocorre a todos os níveis académicos.

"Elas recebem menos até nas áreas de tecnologia, finanças, entretenimento, direito e medicina", continuou Williams no artigo. "Uma injustiça para um é uma injustiça para todos". Serena quis espalhar a mensagem também nas redes sociais. "Vamos recuperar os nossos 37 cêntimos", disse Serena Williams no final do artigo.

Nas redes sociais, várias associações e pessoas se juntaram à causa, publicando imagens e mensagens sobre o Black Women's Equal Pay Day.

A ONG União Americana pelas Liberdades Civis disse que seriam precisos 66 anos para uma mulher negra ganhar o mesmo que um homem branco ganha em 40 anos.