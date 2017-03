Pub

Representação feminina evoluiu muito desde estreia da canadiana Kim Campbell em 1993. Hoje são sete em 28. Aliança tem há cinco meses a primeira secretária-geral adjunta

"Momento histórico na reunião de hoje de MinDef# da #NATO. Um quarto dos ministros eram mulheres. Um passo na direção certa." Foi assim que, no passado dia 15, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, assinalou na sua página do Twitter o facto de sete dos 28 governantes presentes na reunião dos ministros da Defesa, que se realizou na sede da Aliança em Bruxelas, serem mulheres. Um facto inédito na história da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Desde a sua criação, a 4 de abril de 1949, apenas 23 mulheres ocuparam o cargo de ministro da Defesa de países que fazem parte da Aliança. A primeira delas foi a canadiana Kim Campbell, que ocupou o cargo entre janeiro e junho de 1993, altura em que se tornou na 19.ª primeira-ministra do Canadá, posto no qual também foi pioneira e, até agora, a única.

Vinte e quatro anos depois muito mudou na NATO no que diz respeito à participação das mulheres. Nesta última reunião de ministros da Defesa, que teve lugar em Bruxelas nos dias 15 e 16 de fevereiro, sete dos 28 países aliados, ou seja, um quarto, estavam representados por mulheres: Albânia, Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, Eslovénia e Espanha.

A mais antiga no cargo é a holandesa Jeanine Hennis-Plasschaert, de 43 anos, que assumiu a pasta de ministra da Defesa do seu país em novembro de 2012. Três anos depois foi considerada a mulher mais influente da Holanda. A sua presença nas reuniões da NATO pode, no entanto, ter os dias contados - as legislativas holandesas realizam-se no próximo dia 15 e a vitória do VVD, o partido de Hennis--Plasschaert e do primeiro-ministro Mark Rutte, não é garantida, apesar de atualmente estar à frente, por curta margem, nas sondagens.

"Não acho que os militares com quem trabalhamos nos vejam de forma diferente do que se fôssemos homens. E se o fazem, não o mostram. Mas há um debate público sobre as mulheres estarem a ocupar cargos políticos mais influentes, e isso é saudável", declarou a holandesa há três anos.

A última a juntar-se à fotografia foi a espanhola María Dolores de Cospedal, 51 anos, empossada ministra da Defesa em novembro, depois de terminado o impasse político que permitiu a Mariano Rajoy formar governo. Curiosamente uma mulher à frente da pasta da Defesa em Espanha não é um facto inédito - a primeira foi a socialista Carme Chacón, 45 anos, que ocupou o cargo entre abril de 2008 e dezembro de 2011, tendo sido notícia Europa fora por ter tomado posse grávida de sete meses e por ter regressado ao trabalho apenas um mês depois de ter sido mãe.

Do grupo das atuais sete mulheres ministras da Defesa da NATO fazem ainda parte Mimi Kodheli, da Albânia, Ursula von der Leyen, da Alemanha, Roberta Pinotti, de Itália, Ine Marie Eriksen Soreide, da Noruega, e Andreja Katic, da Eslovénia. Das sete, só a espanhola e a norueguesa não são as pioneiras dos seus países no cargo. Aliás, a Noruega tem uma tradição de mulheres à frente da Defesa: Soreide é já a sexta.

A cada vez maior e mais influente presença feminina na NATO teve a sua expressão maior, até ao momento, a 17 de outubro de 2016, quando Rose Gottemoeller assumiu as funções de secretária-geral adjunta da Aliança, a primeira mulher a ocupar o cargo.

A norte-americana, de 63 anos, fazia então parte da administração Obama, como secretária de Estado adjunta para o Controlo de Armas e Assuntos Internacionais de Segurança, e foi descrita por Jens Stoltenberg como alguém que iria trazer à Aliança "uma vasta experiência em política de segurança internacional e em áreas como o controlo de armas e relações com a Rússia".

"Orgulhosa por ser incluída - este é um grupo formidável", twitou Gottemoeller a 15 de fevereiro, comentando a foto partilhada pelo secretário-geral da NATO e da qual publicamos aqui uma outra versão facultada ao DN pelo gabinete de comunicação da Aliança.

Mas, segundo o The Washington Post, se depender da vontade da Casa Branca, Gottemoeller não ficará muito mais tempo em Bruxelas, por causa das suas ligações a Obama. Ver-se-á o que irá acontecer.