Os médicos foram incapazes de remover a criatura com pinças, tendo-a afogado em óleo antes de a retirarem

Começou por sentir movimento dentro da cabeça e depois a cara começou a inchar. A partir daí, veio o pânico e Angela Colborn, de 38 anos, dirigiu-se ao hospital St Helier's.

Aí, aconteceu o inesperado, quando os médicos descobriram patas de um animal dentro do seu canal auditivo. Como já estava bastante dentro do canal, e era impossível removê-lo com pinças, os médicos afogaram o animal em óleo durante 15 minutos.

"Eu só sabia que estava algo a mexer-se dentro da minha cabeça. Foi como um filme de terror tornado real", afirmou Angela, de acordo com o The Sun.

"Estava a ficar louca com a sensação e entrei em pânico quando a enfermeira disse que não conseguia ver nada. Já estava a bater com os pés na cama", acrescentou.

Acredita que se tratava "provavelmente de uma aranha", pois não conseguiu ver a totalidade do animal, apenas duas pernas.

Disse que foi um "alívio" quando os médicos encontraram a criatura e a removeram do seu ouvido.

Agora, anda sempre com a cabeça tapada sempre que possível e toma "todas as precauções possíveis".