Pub

A Guardia Civil encontrou mais dois migrantes escondidos, no tabliê e banco de trás de um carro

Uma mulher marroquina foi detida em Ceuta, quanto tentava entrar em Espanha, por levar um jovem de 19 anos escondido dentro de uma mala. A jovem de 22 anos foi detida a 30 de dezembro, pela Guardia Civil espanhola, Segundo avança o La Vanguardia.

A jovem terá sido denunciada pelo seu nervosismo, que levou os agentes a pedirem-lhe que abrisse a mala que levava no carro. No interior estava um homem do Gabão, que teve de ser assistido pelo perigo que corria, devido à falta de oxigénio.

A jovem foi detida acusada do crime contra os direitos dos trabalhadores e por pôr em perigo a vida do migrante.

Já esta segunda-feira a Guardia Civil encontrou outros dois migrantes subsarianos escondidos, desta vez no tabliê e no banco de trás de um carro que tentava entrar em Ceuta, território espanhol. O condutor do carro, um homem marroquino, também foi detido.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.