Uma militante do grupo feminista Femen interrompeu a inauguração da estátua de cera do presidente eleito no museu de Madrid

Despida da cintura para cima, de seios à mostra e aos gritos. Foi assim que uma militante do grupo feminista Femen interrompeu hoje a apresentação da estátua de cera do presidente eleito dos Estados Unidos, no museu da cera de Madrid.

"Grab patriarchy by the balls", gritava a manifestante, enquanto os elementos da organização a tentavam travar, junto à estátua de Donald Trump. Um deles tentou inclusivamente tapar os seios da militante com balões.

