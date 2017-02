Pub

Vilma Trujillo García, de 35 anos, não sobreviveu às queimaduras em mais de 80% do corpo e morreu após cinco dias no hospital. Autor do crime, um pastor religioso da Nicarágua, está detido.

Cinco dias depois de ter sido encontrada no fundo de um barranco, amarrada, com queimaduras graves em 80% do corpo, Vilma Trujillo García, 25 anos, morreu ontem no hospital da Nicarágua onde estava internada. O principal suspeito, o pastor Juan Gregorio Rocha, do culto Asambleas de Dios (Assembleias de Deus) está detido.

Às autoridades, este homem afirmou que Vilma estava "possuída" e que foi devido a uma "visão divina" que decidiu sujeitá-la ao ritual macabro que conduziria à sua morte. Mas garantiu que não a lançou ao fogo e que foi esta que caiu às chamas "quando o diabo abandonou o seu corpo".

E o que motivou o diagnóstico de que Vilma estaria "possuída"? "Uma mulher" tinha contado ao pastor que "um homem a tinha feito pecar".

Outros dois homens e duas mulheres permanecem detidos, com o advogado destes a reclamar a libertação por ainda não existir acusação formal. O caso está a motivar um grande debate naquele país, onde os atos tresloucados motivados por fanatismo religioso acontecem com regularidade.

Romero ateou-lhe fogo ao corpo e depois lançou-a por um barranco abaixo. À polícia