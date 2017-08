Pub

Incidente aconteceu esta manhã numa rádio na Holanda. Polícia prendeu o homem que fez funcionária refém por cerca de uma hora

Uma mulher, funcionária da rádio pública holandesa 3FM, ficou ferida com gravidade depois de ter sido feita refém por um homem. O incidente durou pouco mais de uma hora, de acordo com a agência Reuters.

O porta-voz da polícia de Hilversun, no norte da Holanda, confirmou os ferimentos da mulher e que esta foi transportada para o hospital. São desconhecidas, para já, as motivações do sequestrador. Sabendo-se apenas que o homem terá abordado a refém no parque de estacionamento e a terá obrigado a entrar no edifício, ameaçando-a com uma faca.