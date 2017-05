Pub

Dezenas de notas de cem dólares foram retiradas do seu estômago

Uma mulher engoliu cerca de nove mil dólares, o equivalente a oito mil euros, durante uma discussão com o marido, em Piedecuesta, na Colômbia.

Sandra Milena Almeida, de 28 anos, estava a planear divorciar-se e escondeu as poupanças do companheiro. Contudo, este descobriu o local onde a mulher guardava o dinheiro e o casal teve uma grande discussão, pois o marido queria metade da quantia, segundo o Telemundo. No calor do momento, Sandra engoliu dezenas de notas de cem dólares.

O caso apenas foi descoberto pois a mulher foi internada no dia seguinte no Hospital Universitário de Santander com fortes dores abdominais. No exame de raio-X os médicos detetaram que Sandra tinha objetos estranhos no intestino.

O diretor do hospital Juan Pablo Serrano contou ao jornal local El Tiempo que a mulher teve de ser operada, porque tinha uma obstrução intestinal, e fizeram-lhe também uma lavagem intestinal.

Sandra engoliu entre sete mil a nove mil dólares, o equivalente a cerca de 27 milhões de pesos, e os médicos conseguiram recuperar 5700 dólares. Segundo o diretor do hospital, as notas estavam em bom estado.

O dinheiro foi entregue pelo hospital à polícia e foi aberta uma investigação pois as autoridades desconfiam que Sandra faça lavagem de dinheiro ou não declare corretamente os rendimentos.

