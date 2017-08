Pub

O condutor do comboio, Stephen Murdoch, está em julgamento sendo acusado de omissão deliberada e negligência

Neelan Malik, de 60 anos, foi arrastada ao longo da plataforma da estação Hayes e Harlington, em Londres, após ter ficado com a mão presa entre as portas de um comboio. Neelan correu para acompanhar o comboio e acabou por conseguir libertar a mão mesmo antes de este alcançar o final da plataforma.

O incidente, que ocorreu em julho de 2015, deixou Neelan com hematomas nos braços, nas costas e na cabeça, tendo mesmo de ser submetida a fisioterapia.

Stephen Murdoch, o condutor do comboio, encontra-se ainda em julgamento, sendo acusado de colocar em risco a vida dos passageiros, por omissão deliberada ou negligência, ao não verificar se o comboio estava vazio antes de partir da estação. O condutor é ainda acusado de não cumprir com os controlos básicos de segurança, por não ter olhado para a câmara de bordo de forma a garantir que ninguém estava preso.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Foi uma questão de segundos, se a minha mão não tivesse saído, cairia para fora da plataforma contra os cabos elétricos ou algo assim", disse Neelan Malik em declarações ao The Metro.

O promotor Adam Pearson adiantou ainda que se o motorista tivesse feito o seu trabalho corretamente, teria visto Neelan presa nas portas visto que "quando as portas estão mal fechadas uma luz vermelha é automaticamente acionada"

Em declarações à policia, Murdoch disse ter realizado todas as verificações adequadas e que as luzes de segurança não indicavam a existência de algum tipo de obstrução na porta. O condutor disse ainda que verificou a câmara de bordo mas não viu Neelan, negando todas as acusações.