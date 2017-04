Pub

Estaria a tirar fotografias com um grupo de amigos quando caiu

Uma mulher, natural de Sacramento, caiu da ponte mais alta da Califórnia enquanto tirava uma selfie. A Foresthill Bridge tem cerca de 222 metros de altura, sendo uma das mais altas dos EUA.

De acordo com a CNN, as autoridades locais afirmaram que a mulher, ainda por identificar, estava a tirar fotografias com um grupo de amigos enquanto caminhavam pela ponte, fora do tabuleiro. Quando tentou tirar uma selfie, terá escorregado e caiu.

A queda, no entanto, foi de "apenas" 18 metros, com a mulher a aterrar numa outra plataforma da ponte. Ficou inconsciente, com um golpe profundo no braço e fraturou vários ossos e foi submetida a uma intervenção cirúrgica. Foi de helicóptero para o hospital.

"Não vale a pena perder uma vida por uma selfie", escreveu na sua página de Facebook, o departamento policial de Placer County.

Este não é um caso isolado visto que a polícia local tem patrulhado a área devido às inúmeras imagens e também vídeos que têm surgidos de pessoas na Foresthill Bridge em situações muito perigosas.