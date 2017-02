Pub

Presidente do Zimbabué faz 93 anos na terça-feira. Presidenciais são no próximo ano

O mulher do Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, de 92 anos, afirmou hoje que este poderia concorrer às eleições do próximo ano mesmo "como cadáver", caso venha a morrer antes da votação.

Grace Mugabe acusou alguns responsáveis da União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica ZANU-PF (no poder) de conspirarem para tomar o poder ao seu marido e sugeriu que, mesmo que Robert morra, os seus apoiantes deveriam pôr o seu nome no boletim de voto, numa mostra de amor por ele.

"Se Deus decidir levá-lo, então deveríamos pô-lo na corrida mesmo como cadáver", disse Grace no idioma local, o shona, aos milhares de apoiantes de Mugabe que a aclamavam num comício em Buhera, no Leste do Zimbabué.

O Presidente, que cumpre 93 anos na terça-feira, reduziu o número de compromissos públicos na mesma proporção em que a sua mulher, de 51 anos, se tornou cada vez mais visível politicamente.

Mugabe está no poder desde acabou o regime da minoria branca no Zimbabué, em 1980, após vários anos de guerra. Está prevista para 25 de fevereiro uma grande festa para comemorar o seu aniversário.

Grace Mugabe avisou os antigos companheiros de Mugabe - ainda dos tempos da guerrilha contra o regime da minoria branca - que não poderão assumir o poder, porque também eles já são velhos.

"Os que estiveram com Mugabe em 1980 não têm o direito de lhe dizer que ele é velho. Se querem que ele se vá embora, então saiam juntos. Também vocês têm de sair. Então nós assumimos porque não estivemos lá em 1980", disse Grace Mugabe, apontando para si.

Grace Mugabe tem manifestado uma feroz lealdade para com o seu marido, afirmando que se for preciso lhe compra uma cadeira de rodas que empurrará o tempo que for necessário para que este se mantenha no poder.

Mugabe já declarou que quer viver até aos 100 e governar enquanto for vivo, queixando-se das várias fações do seu partido, a ZANU-PF, que lutam entre si para obter a melhor posição para uma corrida à sua sucessão.