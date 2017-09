Pub

Constitucional suspendeu Lei do Referendo aprovada para a realização da consulta independentista de dia 1. Centenas de autarquias já anunciaram apoio à votação

O procurador-geral de Espanha, José Manuel Maza, anunciou que vai apresentar queixas-crime contra os membros do Parlamento da Catalunha que na quarta-feira votaram a favor da Lei do Referendo e contra o presidente da Generalitat e restante governo catalão por assinarem o decreto que convoca a realização da consulta independentista de 1 de outubro. Maza disse existirem indícios dos delitos de desobediência, prevaricação e peculato e adiantou que as queixas serão apresentadas no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Os dois primeiros delitos implicam apenas inabilitação, mas o peculato já acarreta penas de prisão.

Para Maza, as ações do Ministério Público são "em defesa da legalidade e do Estado de Direito perante a gravidade da situação gerada na Comunidade da Catalunha, provocada por responsáveis da Generalitat, que atuando em violação da Constituição e do próprio Estatuto de Autonomia e desobedecendo frontalmente aos pronunciamentos repetidos do Tribunal Constitucional, convocaram o denominado referendo da autodeterminação".

Este responsável anunciou ainda ter dado instruções a várias procuradorias da Catalunha para que investiguem os preparativos da consulta marcada para 1 de outubro e que poderão representar delitos. E que Polícia Nacional, Guardia Civil e Mossos D"Esquadra, a polícia da Catalunha, receberam ordens para que "apreendam documentos ou instrumentos destinados a preparar ou realizar o referendo", como urnas ou boletins de voto.

Ontem à tarde, o Ministério Público de Tarragona pediu ao juiz encarregue de investigar os preparativos do referendo para que autorizasse buscas na gráfica onde se suspeita que estejam a ser impressos boletins de voto para a consulta. A Guardia Civil esteve a controlar as entradas e saídas da Indugraf, revistando os carros dos empregados, bem como o serviço de limpeza da empresa.

O governo espanhol recorreu ontem ao Tribunal Constitucional contra todas as decisões tomadas pelo Parlamento catalão e pela Generalitat para organizar o referendo independentista.

Após um Conselho de Ministros extraordinário, Mariano Rajoy afirmou que "esse referendo não se vai realizar", pedindo aos dirigentes separatistas "para não continuarem neste caminho que os levará ao precipício". "Ninguém vai vacilar na hora de cumprir o seu dever. A democracia responderá, fá-lo-á com firmeza, com equilíbrio, com serenidade e com dignidade", afirmou o primeiro-ministro espanhol.

Já ao início da noite, o Tribunal Constitucional anunciou ter suspendido a Lei do Referendo aprovada pelo Parlamento da Catalunha.

Entre os pedidos feitos pelo governo de Rajoy ao Constitucional estava também que este notifique todos os 947 presidentes de câmara da Catalunha e pelo menos 62 altos cargos da Generalitat de que "têm o dever de impedir qualquer iniciativa relativa à organização do referendo". Pedido que foi aceite pelos 12 juízes do Constitucional.

O presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, por seu turno, comunicou ontem aos autarcas da Catalinha que teriam de colocar à disposição do governo catalão os locais usados habitualmente como mesas de voto, dando-lhes um prazo de 48 horas para darem a sua resposta.

Ao final do dia de ontem eram já 299 as autarquias que já se tinham comprometido com o referendo. Ada Colau, a autarca de Barcelona, anunciou que responderia amanhã. Cidades como Tarragona e Mataró mostraram-se indisponíveis, sendo que nesta segunda centenas manifestaram-se à porta da câmara, exigindo poder votar.