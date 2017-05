Pub

Autoridades chinesas dizem que o motociclista estava a conduzir a alta velocidade

Um motociclista sofreu um aparatoso acidente na China, quando chocou contra um camião no sábado e pegou fogo. O homem ficou ferido mas não corre risco de vida.

O acidente foi filmado por câmaras de vigilância e nas imagens vê-se que o camião tenta virar à esquerda num cruzamento e é atingido por um motociclista, que não consegue travar a tempo.

Poucos segundos após o embate começa um incêndio e as chamas engolem o motociclista. O homem é ajudado por outros condutores que testemunham o acidente.

"O meu camião também estava a pegar fogo", disse Yang Juyong, o condutor do camião, citado pela AP. "A porta do meu lado não abria. Eu abri a porta do lado do passageiro e saltei para fora. Depois fui a correr ajudar o homem ferido".

"A primeira coisa em que pensei foi em salvar aquele homem. Nem me importei que o meu camião ficasse queimado, só pensava em salvar aquele homem primeiro", continuou Juyong.

As autoridades chinesas dizem que o motociclista estava a conduzir a alta velocidade, e por isso não conseguiu travar.