Adolescente partilhou imagens chocantes nas redes sociais

Nick, um adolescente assim identificado que trabalhou num McDonald's do Luisiana, nos EUA, foi despedido depois de publicar nas redes sociais fotografias do restaurante onde era funcionário.

Nas imagens em questão, mostra a sujidade da maquinaria, nomeadamente da máquina de gelados, e do chão, para demonstrar a pouca higiene do sítio onde trabalhava.

De acordo com o BuzzFeed, o jovem trabalhou no restaurante durante cinco meses e, em declarações ao mesmo site, afirmou estar "completamente chocado com o que viu".

Nick afirma ainda que, depois de colocar as fotografias na internet, o gerente lhe disse: "sabes que estás despedido, certo?". O jovem acrescenta que se limitou a ir embora do restaurante.

Entretanto, e em resposta, funcionários da cadeia Wendy's, rival norte-americana da McDonald's, partilharam fotografias da sua máquina de gelados, imaculadamente limpa.

Os utilizadores do Twitter também não demoraram a reagir, "agradecendo" ao jovem por ter arruinado as hipóteses de comer um gelado no McDonald's sem pensar duas vezes.

O dono do restaurante no Luisiana, por seu lado, garante que aquele McDonald's nunca chumbou numa inspeção sanitária e se assegura de que os funcionários seguem as melhores práticas ao nível de segurança alimentar.