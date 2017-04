Pub

Yip Kai-foon tinha 51 anos e cumpria uma pena de 41 anos de prisão

O "rei dos assaltos", que cumpria 41 anos de prisão em Hong Kong por planear uma série de assaltos à mão armada a joalharias nos anos 1980, morreu no hospital, informou hoje a Rádio e Televisão Pública da região.

Com 55 anos, Yip Kai-foon, sofria de cancro e estava internado no hospital desde 1 de abril, segundo os serviços prisionais.

Yip Kai-foon nasceu em Haifeng, província chinesa de Guangdong (sul), e nos anos 1980 liderou um gangue armado com espingardas automáticas "AK47" que tinha como alvos joalharias em Hong Kong.

Em maio de 1996 ficou paralisado da cintura para baixo na sequência de um tiroteio com a polícia, tendo sido acusado de possuir armas e explosivos e resistir às autoridades policiais.

Em 1989, Yip Kai-foon fugiu do hospital onde se encontrava em tratamento, para a província de Guangdong.

Responsável por uma série de assaltos violentos a joalharias de Hong Kong, Yip Kai-foon foi visto na zona central da antiga colónia britânica e emboscado pela polícia, tendo sido preso após um tiroteio em que ficou gravemente ferido.

Yip foi sentenciado a 41 anos de prisão em 10 de março de 1997. Em 2010, manifestou arrependimento pelos crimes cometidos numa carta para uma revista evangélica.

A vida no mundo do crime inspirou o filme "The King of Robbery" (o rei dos assaltos, em inglês). O filme "Trivisa", que no mês passado conquistou o prémio de melhor filme no Festival de Cinema de Hong Kong, também tem uma personagem que muitos dizem ter sido inspirada em Yip.