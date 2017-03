Pub

Foi o único presidente a cumprir dois mandatos completos e não ser preso, exilado ou morto. Tinha 74 anos.

O ex-presidente do Haiti, René Préval, morreu esta sexta-feira aos 74 anos, anunciou o governo haitiano. A causa da morte não foi tornada pública.

Préval foi o primeiro presidente democraticamente eleito na história moderna do Haiti, tendo cumprido dois mandatos completos entre 1996 e 2001 e depois de 2006 a 2011. Era o presidente quando o Haiti foi atingido pelo terramoto de 12 de janeiro de 2010, que fez mais de 200 mil mortos.

O atual presidente Jovenel Möise disse no Twitter ter ficado triste com a notícia da morte de Préval, que descreve como um "digno filho do Haiti".

Préval, que nasceu em Marmelade em 1943, foi o único presidente a cumprir dois mandatos completos e não ser preso, exilado ou morto.

Agrónomo de formação, dedicou os anos passados fora da presidência à promoção dos produtos agrícolas, apostando no bambu para a construção de móveis, e promovendo a criação de empregos.