Pub

Homem de 75 anos estava hospitalizado com várias lesões

Morreu a quarta pessoa vítima do ataque terrorista em Londres, na passada quarta-feira.

De acordo com o The Guardian, que cita fontes policiais, o homem tinha 75 anos e estava hospitalizado, no King's College Hospital, na zona sul de Londres, em estado crítico.

Keith Palmer, polícia de 48 anos, Kurt Cochran, de 53, e Aysha Frade, de 43, são as outras vítimas do ataque realizado por Khalid Masood.

(Em atualização)