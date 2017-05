Pietro Bartolo, à esquerda, acena em agradecimento, depois de o filme "Fogo no Mar" ter recebido o Urso de Ouro no sexagésimo sexto Festival de Cinema de Berlim de 2016. A obra, realizada pelo cineasta Gianfranco Rosi (de óculos e com o prémio na mão), trata-se de um filme documentário inspirado na história de vida de Pietro Bartolo. O médico de Lampedusa é uma das personagens principais do filme

Pietro Bartolo, médico de Lampedusa que está há 25 anos na linha da frente da prestação de cuidados aos refugiados, falou com o DN a propósito do lançamento do livro que conta a sua história

"Nunca nos habituamos às crianças mortas, às mulheres falecidas depois de terem dado à luz durante o naufrágio, com os bebés ainda presos ao cordão umbilical. (...) Sempre que se abre um saco verde é como se fosse a primeira vez", pode ler-se no livro Lágrimas de Sal, que conta a história de Pietro Bartolo, um médico de Lampedusa que há mais de 25 anos está na linha da frente da prestação de cuidados aos refugiados que chegam à ilha. A obra, recentemente editada em Portugal, foi escrita em conjunto com Lidia Tilotta, uma jornalista da RAI. Bartolo falou com o DN. Para ele a distinção que a União Europeia faz entre refugiados e migrantes económicos é algo que não faz qualquer sentido. Afinal, todos fogem da morte

Tem ideia de quantos refugiados tratou ao longo de todos estes anos?

Não tenho um valor exato. Talvez 300 mil. Mas os números não me interessam. Para mim, que sou um médico, eles não são número, são pessoas.

Conta que as chegadas a Lampedusa começaram há cerca de 20 anos...

O primeiro caso remonta a 1991. Depois, a partir de 2010, o número de chegadas começou a crescer e os pedidos de resgate à Guarda Costeira começaram a suceder-se. Em outubro de 2013 deu-se aquilo a que chamo o massacre de Lampedusa. Um naufrágio a poucas centenas de metros da costa causou a morte de 368 pessoas, incluindo mulheres e crianças. A partir daí o governo italiano decidiu implementar a operação Mare Nostrum, com navios militares da marinha italiana colocados junto à costa da Líbia para ajudar as embarcações em perigo. Todas as pessoas resgatadas são trazidas para Lampedusa e para a Sicília.

Escreve que sempre que abre um saco verde com um cadáver lá dentro é como se fosse a primeira vez. Ainda não conseguiu construir defesas?

Toda a gente pensa que fiquei habituado a estas atrocidades depois de inspecionar tantos cadáveres, mas não é verdade. Sempre que tenho que abrir um daqueles sacos verdes fico ansioso e com medo de encontrar lá dentro um bebé. Tentei construir uma carapaça exterior, mas cá dentro sofro e choro. Não tenho vergonha de admiti-lo.

Sei que é crente. Mas, perante tanto sofrimento, questiona muitas vezes a existência de Deus?

Nunca duvidei da existência de Deus porque Deus não tem nada que ver com isto. A culpa é apenas do homem. Deus deu-nos força para sermos capazes de lidar com todo este sofrimento.

De todos os refugiados que tratou qual é o primeiro que lhe vem à cabeça quando fecha os olhos?

Tenho uma memória que é impossível de ultrapassar e que se tornou um pesadelo recorrente, que remonta ao dia 3 de outubro de 2013. No cais abri o primeiro de muitos sacos e lá dentro estava uma criança, com dois ou três anos, vestido com calções vermelhos. Parecia que estava vivo. Fiz todos os possíveis por descobrir algum sinal de vida, mas não havia esperança, estava morto. Senti-me derrotado. Impotente.

Como descreveria o sentimento geral da população de Lampedusa para com os refugiados? As pessoas ainda os recebem bem ou, com o passar do tempo, isso mudou?

O povo de Lampedusa é extraordinário e sê-lo-á sempre. Sinto-me grato.

O que pensa quando ouve discursos anti-imigração vindos da parte de líderes europeus como Marine Le Pen, Geert Wilders ou Frauke Petry?

São discursos completamente desumanos. Dizem que estas pessoas cometeram crimes e que por isso devem ser perseguidas, dizem que trazem doenças e que são terroristas, que vêm roubar empregos, que se trata de uma invasão... Tudo isto acaba por provocar receios, medos e preconceitos. Por isso assistimos depois a sentimentos de rejeição, porque as pessoas sentem necessidade de defender-se contra esse terror que lhes é incutido.

A distinção que existe na Europa entre refugiados e migrantes económicos faz algum sentido?

Sempre defendi que essa diferenciação é completamente absurda. Morrer por causa da guerra ou morrer por causa da miséria não muda absolutamente nada. Morrer é sempre morrer. A morte é sempre a morte.

O que pensa do acordo que a União Europeia fez com a Turquia? Alguma coisa mudou depois disso?

Foi um erro cometido pela Europa. A União Europeia cresceu sobre valores basilares como a solidariedade, o acolhimento, a livre circulação de pessoas e o respeito pelos direitos humanos. Neste acordo todos estes valores foram ignorados e tudo continuou na mesma.

As pessoas continuam a chegar a Lampedusa numa base diária?

A única coisa que mudou é que os naufrágios e os mortos continuam a aumentar.