Manifestantes pró e contra o antigo presidente enchem praças de Curitiba. Apesar da ansiedade, processo ainda pode demorar meses.

Todos os olhos do Brasil se viraram ontem para o edifício do Tribunal de Justiça do Paraná, em Curitiba, onde, a partir das 18.10 de Portugal e até depois do fecho desta edição, o juiz da Operação Lava-Jato Sérgio Moro interrogou o antigo presidente da República Lula da Silva, a propósito da posse, ou não, de um apartamento no Guarujá, cidade a 100 quilómetros de São Paulo. Sem acesso ao local, vedado num raio de 150 metros por um contingente policial sem precedentes, incluindo tropa de choque e batalhão do exército, claques pró-Lula e pró-Moro concentraram-se em diferentes pontos da cidade.

Enquanto da sala onde juiz e político debatiam nada repercutia para o exterior - foram indeferidos os requerimentos de Lula para que a sessão fosse filmada e nenhum dos advogados ou oficiais de justiça presentes foi autorizado a usar telemóvel no local - nas imediações do tribunal chegou a haver tumultos. Principalmente, quando chegou o "pixuleko", boneco insuflável gigante com a imagem do ex-presidente vestido de presidiário, que, atacado pelos manifestantes pró-Lula, precisou de ser escoltado pelos seus criadores e preservado por uma faixa.

A chegada de Lula, em pessoa, também criou aparato: o antigo sindicalista saiu do carro e foi cumprimentado pelos populares sob grande emoção. A seu lado, boa parte do grupo parlamentar do PT. A ex-presidente Dilma Rousseff foi a Curitiba, encontrando-se com o antecessor no aeroporto. Assessores de Lula disseram ainda que a suspensão de atividade do Instituto Lula, na noite da véspera por decisão de um juiz de São Paulo, o indignou.

Apesar do clima de tensão em redor do depoimento, o processo ainda deve demorar semanas ou meses. Primeiro, Sérgio Moro dará 10 dias úteis para a acusação e para a defesa realizarem as suas alegações finais e só então proferirá sentença - noutros casos, como o que condenou o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, o veredicto surgiu apenas 48 horas após a fase de alegações finais mas nada garante que neste caso, mais mediático e sensível, o juiz não demore mais.

Caso Lula seja condenado, ainda pode recorrer à segunda instância federal, no tribunal de Porto Alegre. Só se nessa sede for confirmada a condenação é que o o réu começaria a cumprir pena. E, nesse caso, ficaria segundo a Lei da Ficha Limpa impedido de concorrer a cargos públicos, ou seja, proibido de se candidatar, como pretende, à presidência da República em 2018.

Em São Paulo