Vítimas tinham sido encontradas mortas num barracão de jardim, onde tinham organizado uma festa.

Os seis jovens encontrados mortos num barracão de jardim na cidade de Arnstein, na Alemanha, foram vítimas de envenenamento por monóxido de carbono, disse a polícia.

Os cinco rapazes e uma rapariga, com idades entre os 18 e os 19 anos, foram encontrados no domingo pelo dono da propriedade, que estranhou quando o filho e a filha não voltaram para casa.

"Os seis morreram intoxicados por monóxido de carbono", disse um porta-voz da polícia com base no resultado das autópsias.

A polícia descartou desde o primeiro momento a possibilidade de morte por violência e confirmou que, por causa do frio, os jovens usaram um fogão a lenha para se aquecer. Segundo a polícia, foram encontrados também outros equipamentos no barracão que poderiam ter causado a intoxicação. "As investigações da polícia estão focadas nas causas para a libertação dos gases tóxicos", indicaram num comunicado conjunto a polícia e os procuradores que investigam o caso.

O monóxido de carbono é um gás tóxico incolor e inodoro, cuja presença é muito difícil de ser detetada, e que resulta da combustão de matéria orgânica.

