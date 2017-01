Pub

A aposta é do homem que é apontado como o provável embaixador de Donald Trump na União Europeia

O economista Ted Malloch, que deverá ser escolhido por Donald Trump para ser embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, acredita que o euro pode colapsar em 18 meses e que, a apostar, o faria na queda da moeda única. Numa entrevista à BBC, Malloch defende ainda que em 90 dias seria possível negociar um acordo comercial entre Estados Unidos e Reino Unido que fosse benéfico para ambos os lados.

Nas vésperas de um encontro entre a primeira-ministra britânica e o presidente norte-americano, agendado para amanhã, Ted Malloch diz que para os EUA seria melhor se o Reino Unido tivesse uma saída limpa da União Europeia, uma vez que, assim, os britânicos poderiam ignorar "os burocratas de Bruxelas". Além disso, diz que qualquer tentativa da União Europeia de bloquear o início das negociações com os EUA seria tão "absurda" como um marido a "tentar impedir que a mulher tenha um caso".

Ted Malloch acredita que do encontro de amanhã entre Theresa May e Trump não sairá um acordo, mas poderão resultar as bases para um futuro acordo, o qual poderia ser alcançado em 90 dias.

A primeira-ministra britânica já afirmou que tenciona discutir a importância da aliança militar NATO e um eventual futuro acordo de comércio livre durante o encontro com o novo Presidente americano.

Apesar da vertente protecionista da nova administração norte-americana, a primeira-ministra britânica referiu, em declarações à estação pública britânica BBC, que a equipa de Donald Trump está interessada em discutir um novo acordo de comércio com o Reino Unido.

No seu discurso inaugural, na cerimónia de tomada de posse na passada sexta-feira, Trump reiterou a posição que a América será sempre a prioridade e que irá avaliar todos os acordos comerciais e os respetivos benefícios para os Estados Unidos.

Segundo Theresa May, qualquer líder nacional faria o mesmo ao assinar um pacto comercial.