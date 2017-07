Pub

Entre os temas a discutir estarão a crise na Venezuela e a tensão com a Coreia do Norte

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, reúne-se esta quinta-feira, em Washington, com o Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, para discutir assuntos como a crise na Venezuela e tensão com a Coreia do Norte.

"Entre os temas de agenda internacional a tratar no encontro com o secretário de Estado, avultam as situações na Venezuela, na Coreia do Norte e o empenhamento de ambos os países na NATO", disse o ministro numa nota enviada à agência Lusa.

O ministro lembra que "Portugal acompanha com muita atenção a crise política venezuelana, tendo designadamente em conta as condições de segurança e bem-estar da comunidade portuguesa aí residente".

Recordou também que o país "congelou qualquer forma de relacionamento diplomático com a Coreia do Norte, no quadro dos esforços internacionais de contenção das iniciativas hostis do regime norte-coreano."

"Portugal encontra-se comprometido com todas as decisões tomadas nas recentes cimeiras da NATO. Na agenda bilateral, deve destacar-se a cooperação na área da defesa (com foco na utilização da base das Lajes) e a cooperação no domínio científico e universitário", acrescentou o ministro.

Na sua deslocação a Washington, Augusto Santos Silva reúne-se também com a senadora democrata Elizabeth Warren, do Massashussetts, e com a Diretora do African Center for Security Studies, Kate Knopf.