Criança respeitou a toda a sinalização durante o percurso de mais de dois quilómetros

Um rapaz de oito anos levou a irmã mais nova até ao McDonald's depois de ter aprendido a conduzir no YouTube. A situação insólita aconteceu no domingo à noite, no Ohio, Estados Unidos, na cidade de East Palestine, cuja polícia recebeu vários alertas de residentes que garantiam ter visto uma criança a conduzir.

Segundo os relatos, o rapaz obedeceu a todas as regras do código da estrada e respeitou a sinalização, tendo feto um percurso de 2,4 quilómetros sem qualquer problema.

A criança explicou depois às autoridades que tinha aprendido a conduzir através do YouTube.

A criança terá aproveitado o facto de os pais estarem a dormir para pegar nas chaves, na irmã e rumar ao McDonald's mais próximo para comprar hamburgueres. Os funcionários julgaram inicialmente estar a ser alvo de uma partida, mas depois acabaram por dar cheeseburguer e chicken nuggets às crianças até que os pais chegassem.