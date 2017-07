Pub

Deverão ser provenientes de matéria petrolífera

Começaram a aparecer a 17 de julho e, rapidamente, em apenas alguns dias, já eram centenas de milhares e cobriam cerca de 50 quilómetros de praia. Mesmo depois de recolhidas, continuam a chegar, flutuando na água.

São bolas de espuma amareladas, parecidas com esponjas, e têm surgido em Pas-de-Calais, no norte de França. Mesmo que a sua origem seja um mistério, existem várias teorias relativamente ao processo que faz "nascer" estas esponjas.

Segundo o El País, a imprensa local afirma que existe já toneladas destes resíduos em variadas praias da costa de Ópalo, como Hardelot, Le Portel, Wimereux e Stella, entre outras.

O mesmo jornal diz que a Organização sem Fins Lucrativos Sea-Mer deu o alarme e peritos descartaram que sejam esponjas orgânicas ou feitas de espuma de poliuretano.

Escreve a BBC que os resultados de análises feitas dizem que as estranhas esponjas são feitas de parafina, uma substância que se obtém a partir da destilação do petróleo e serve para fazer velas, lápis, e é até usado em cosmética, farmácia e aditivos para alimentos.

Jonathan Hénicart, presidente da Sea-Mer, crê que a substância é de origem líquida e provém de algum barco que passa na zona, tendo solidificado após o contacto com a água fria, acrescenta o El País.

Pas-de-Calais fica na "beira" do Estreito de Dover, que situa na parte do Canal da Mancha em que o Reino Unido mais se aproxima do continente europeu. É a zona marítima mais movimentada do mundo, explica o jornal espanhol, com mais de 400 navios comerciais a passarem diariamente, além dos barcos de pesca e de lazer.

O La Voix du Nord diz que as autoridades afirmam que a substância não constitui um perigo para a saúde pública.

No entanto, Hénicart diz que não se deve "entrar em contacto com a substância". Jérôme Hemberger, da associação Nature Libre, explicou que o "material é petrolífero" e que, por isso mesmo, vai precisar de "cem anos para biodegradar-se".