A embaixada e o consulado holandeses em Ancara foram encerradas pelas autoridades turcas por "razões de segurança", anunciaram hoje fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

"As entradas e saídas da embaixada e do consulado em Ancara foram encerradas por razões de segurança", indicaram fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia.

De acordo com as mesmas fontes, as residências do embaixador e do chefe do consulado da Holanda na capital turca, foram também encerradas pelas mesmas razões.

A decisão das autoridades turcas surge na sequência do Governo holandês ter anunciado que iria recusar a entrada, na Holanda, do ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, para um encontro, com a comunidade turca local, com o objetivo de conquistar apoios para um referendo sobre o aumento dos poderes do Presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.

A proibição enfureceu a Turquia, e Erdogan declarou que a decisão das autoridades holandesas contém "vestígios nazis".

Na mesma linha, as autoridades turcas avisaram a Holanda para que o embaixador holandês em Ancara, atualmente fora do país, em férias, não regresse "durante algum tempo" para retomar a sua atividade.

A caravana automóvel onde seguia a ministra dos Assuntos Familiares turca foi hoje bloqueada pela polícia holandesa quando se dirigia para o consulado da Turquia em Roterdão, sul da Holanda, para participar num comício sobre o referendo convocado por Ancara.

Em imagens transmitidas nos 'media' holandeses, dezenas de polícias impediram a ministra Fatma Betül Sayan Kaya de se dirigir à rua de Roterdão onde está situado o consulado do seu país, após o presidente da câmara da cidade, Ahmed Aboutaleb, ter ordenado o bloqueio total a essa zona.

