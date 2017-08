Pub

Regime de Pyongyang volta a testar a paciência da comunidade internacional com um novo lançamento de míssil que, desta vez, sobrevoou o território do Japão

Eram seis da manhã locais quando os japoneses começaram a receber mensagens de telemóvel: "Foi lançado um míssil. Foi lançado um míssil. Vá para os abrigos. Um míssil sobrevoou esta zona. Se encontrar objetos suspeitos, por favor não se aproxime deles e chame a polícia ou os bombeiros". As mensagens são apenas uma das componentes do sistema Alerta-J, que prevê ainda a transmissão de avisos à população através da televisão, rádio, e-mail ou altifalantes. O motivo de tanto alarido? O míssil que fora disparado pelo regime de Kim Jong-un às 05.58 (sete horas a mais do que em Lisboa). A última vez que um projétil norte-coreano sobrevoou território japonês foi em 2009. A primeira em 1998. O primeiro-ministro japonês falou em ameaça sem precedentes e disse aos EUA e às Nações Unidas: "É hora de aumentar a pressão".

Este é o quarto míssil disparado em quatro dias por Pyongyang, num claro teste à paciência da comunidade internacional, sobretudo a dos líderes de países como Japão, Coreia do Sul, China e EUA. Questionado ontem pelos jornalistas sobre o que pretende fazer em relação à Coreia do Norte, o presidente norte-americano Donald Trump disse em Washington: "Todas as opções estão em aberto". Horas antes, o chefe do governo do Japão exigira medidas mais firmes. "É uma ameaça sem precedentes, muito grave e muito séria. Está claro que a Coreia do Norte não tem qualquer intenção de dialogar, é hora de aumentar a pressão", declarou indignado Shinzo Abe, solicitando, com o apoio dos EUA, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

Antes dessa reunião, a embaixadora norte-americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, disse que o lançamento do míssil "é totalmente inaceitável e irresponsável" e que é preciso uma ação forte. "Nenhum país pode ter mísseis a voar sobre si como aconteceu com 130 milhões de pessoas no Japão. É inaceitável e viola todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU que foram aprovadas e acho que alguma coisa de muito sério tem que acontecer", declarou, numa altura em que o dólar atingiu o seu nível mais baixo desde 2015, foi ultrapassado pelo euro e aumentou o repatriamento de capitais em ienes. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, por sua vez, instou a Coreia do Norte a trabalhar "para a reabertura dos canais de comunicação". Da parte da China, Coreia do Sul e UE, incluindo do governo e do presidente de Portugal, chegaram também condenações. Autodefesa foi o argumento usado pelo embaixador da Coreia do Norte junto da ONU, Han Tae-Song, para justificar o disparo do míssil. "Os exercícios militares conjuntos americano-sul-coreanos em cursosão um ato fanático de atirar achas para a fogueira", disse, em Genebra.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O míssil foi lançado a norte de Pyongyang às 05.58 e 14 minutos depois, às 06.12, caía no Oceano Pacífico a 1180 Km para leste do cabo Erimo em Hokkaido, depois de viajar 2 700 Km. "Sentimo-nos impotentes ao saber que havia um míssil a passar nos céus do Japão e nada podíamos fazer", disse à agência Reuters Hiroaki Kumasala, um publicitário de 38 anos que estava na estação de Tóquio em viagem de trabalho para o norte. Em abril o governo japonês distribuiu um guia sobre como agir em situações como esta e, segundo o Asahi Shimbun, esta foi a primeira vez que o governo fez tal alerta aos cidadãos desde a II Guerra Mundial. Após anos de paz, os japoneses estão em sobressalto. Talve por isso numa mensagem que enviou à família, o publicitárioHiroaki Kumasala tenha escrito: "O Japão deixou de ser seguro".