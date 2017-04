Pub

O responsável pela pasta dos Serviços de Informações diz que bombardeamento na capital síria é consistente "com a nossa política".

O ministro para os Serviços de Informações, Yisrael Katz, afirmou em Washington, onde se encontra em visita oficial, que "o ataque é consistente com a nossa política de impedir o Irão de transferir armamento sofisticado através da Síria para o Hezbollah" libanês.

O ataque sucedeu na área do aeroporto de Damasco e visou um local conhecido como depósito de armamento utilizado pelas forças do Hezbollah que lutam ao lado do regime de Bashar al-Assad.

Não há notícia de vítimas mortais, mas um enorme incêndio seguiu-se à realização do ataque que sucedeu por volta das 3.30 da manhã.

O ministro israelita notou que "o primeiro-ministro já disse que sempre que tivermos informações a indicarem a intenção de transferência de armas sofisticadas para o Hezbollah, atuaremos".

A televisão Al-Manar, ligada ao Hezbollah, indicou que uma explosão se verificou num tanque de combustível e num armazém em resultado "provavelmente" de um ataque aéreo israelita. Segundo a Al-Manar, o ataque não causou vítimas.

Uma fonte dos serviços de informações, citada pela Reuters, confirmou que o armazém é utilizado para guardar equipamento militar enviado pelo Irão para as milícias que combatem ao lado do regime de Assad.

Logo em 2011, quando se iniciou a guerra civil na Síria, os Estados Unidos acusaram a transportadora Iran Air de levarem para a Síria "carga potencialmente perigosa ligada aos Guardas da Revolução" iranianos e "componentes de mísseis". A companhia esteve sujeita a sanções até à assinatura do acordo sobre o nuclear iraniano em 2015.

Segundo um especialista em questões de segurança e defesa na região do Golfo Pérsico, a Iran Air e outras companhias continuam a transportar pessoas e material para a Síria. "As companhias iranianas e sírias transportaram 21 mil pessoas entre Teerão/Abadan [outra cidade iraniana] e Damasco nos últimos dois meses, além de cinco mil toneladas de material". De acordo com este especialista, citado pelo The Jerusalem Post, os voos são "totalmente ocupados" por elementos dos Guardas da Revolução, realizam-se apenas à noite "para evitar a vigilância satélite".

Aquele diário israelita recorda que o governo de Benjamin Netanyahu sempre tem dito que era inaceitável a transferência de armamento sofisticado para o grupo xiita libanês nem o posicionamento de "forças iranianas e do Hezbollah na fronteira dos Montes Golã", disse o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman.