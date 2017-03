Pub

Tobias Ellwood, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros fez respiração boca a boca e tentou parar as hemorragias do membro das autoridades que foi atacado

Membro do parlamento inglês e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Tobias Ellwood está a ter destaque esta quarta-feira, dia em que Londres foi atacada, depois de ter tentado ajudar o polícia que foi esfaqueado frente ao parlamento e que viria a morrer.

Ellwood fez respiração boca a boca ao polícia e tentou parar as várias hemorragias, aplicando pressão nas feridas

O ministro, um antigo soldado, de acordo com Telegraph, permaneceu com o polícia ferido até chegar o helicóptero.

De acordo com o The Guardian, Ellwood disse que o polícia morreu logo no local.

Foi visto a falar com as autoridades, pouco depois do incidente, com as mãos cheias de sangue.

"Ele tentou fazer respiração boca a boca e parar as hemorragias das várias feridas feitas pela faca até chegar o helicóptero e os médicos", afirmou fonte próxima de Ellwood ao Telegraph.