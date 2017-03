Pub

Park Geun-hye foi destituída no início do mês, perdendo assim a imunidade

O Ministério Público da Coreia do Sul vai pedir a detenção da ex-presidente do país, Park Geun-hye, por crimes de corrupção relacionados com o escândalo que levou à sua destituição no início do mês.

Park, de 65 anos, viu a sua destituição confirmada pelo Tribunal Constitucional no início do mês, perdendo assim a imunidade conferida pelo cargo.

A antiga presidente é acusada de vários crimes, incluindo suborno, divulgação de informação governamental e abuso de poder.

"A acusada abusou dos seus enormes poderes e estatuto como presidente para receber subornos de empresas ou violar os direitos de liberdade de gestão corporativa, e divulgou informação confidencial importante sobre assuntos de Estado. São questões graves", considerou o Ministério Público sul-coreano."Uma quantidade elevada de provas foi recolhida até agora, mas a acusada nega a maioria das acusações e há o risco de destruição de provas no futuro", avançou a mesma instituição, justificando assim o pedido de detenção da antiga presidente.

Uma amiga e alegada cúmplice, Choi Soon-Sil, já está a ser julgada e o Ministério Público considera que seria "contra o princípio de justiça" se Park não fosse detida.

O comunicado emitido ontem não deixa claro se o pedido de detenção já foi apresentado ao tribunal.