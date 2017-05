O mapa com zona a explorar

Pub

Exploração deverá começar em pleno no fim do próximo ano

A mina de urânio a céu aberto que a multinacional Berkeley está a construir nos arredores de Salamanca (Espanha) será a maior da Europa e começará a produzir no final de 2018, revelou hoje a empresa.

Em declarações à agência EFE, o diretor geral executivo da Berkeley em Espanha, Francisco Bellón, revelou que a empresa dispõe de todas as licenças necessárias para a exploração de urânio na localidade de Retortillo, e está a concluir os trabalhos preliminares que antecedem a construção da estrutura mineira.

"O que iniciámos agora são trabalhos preliminares de infraestrutura. Temos previsto um prazo de construção de 18 meses, e contamos ter as instalações prontas para começar a produzir no final do ano que vem", resumiu Bellón.

O responsável da multinacional desvalorizou os protestos contra a mina, protagonizados pela plataforma "Stop Uranio" e por populações vizinhas de Retortillo, dizendo que "estão no seu direito [de protestar].

Francisco Bellón revelou ainda que serão empregues entre 150 a 170 trabalhadores no arranque da mina, número que deverá subir para 400 na fase de construção da estrutura.